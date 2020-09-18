مؤتمر أرتيتا: أرسنال مثل برشلونة.. وهكذا جدد أوباميانج عقده

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن تجديد عقد بيير إيمريك أوباميانج جاء لأنه يشعر بكم الحب الذي يحصل عليه من الجماهير، مشددا على أن حجم أرسنال مثل برشلونة وميلان.

وصرح أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي قائلا: "كنت أعلم ما الذي سيحدث وكنت هادئا حيال الأمر، أشعر بسعادة كبيرة لإقناع أوباميانج بالاستمرار مع الفريق، وأشعر بسعادة كبيرة لتفاعل جماهيرنا، من الرائع العمل معه، لدينا علاقة تقوم على الشفافية فيما بيننا".

وواصل "الطريقة التي يتصرف ويؤدي بها هي ما أريده بالضبط".

وأكمل "أعتقد أن السبب الأكبر وراء استمرار أوباميانج لأن نادينا رائع، إنه يشعر بكم الحب الذي يحصل عليه من الجماهير، ولعبت دوري لكن النادي والناس الذين جمعوا كل القطع سويا من أجله يستحقون الثناء، حجم نادينا كبير مثل برشلونة وميلان".

وكان أرسنال قد أعلن في وقت سابق تجديد عقد أوباميانج لمدة 3 مواسم.

وتابع أرتيتا عن إمكانية ضم حارس مرمى قائلا: "مع رحيل إيميليانو مارتينيز وهي خسارة كبيرة، علينا أن نستبدله، في كرة القدم الساعات قد تصبح أياما، لا يمكنني إخباركم، بناء على ما سيحدث حول مركز حراسة المرمى، فالسوق مفتوحة لكن قد يتغير الموقف".

وأردف عن إمكانية ضم حسام عوار لاعب ليون وتوماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد: "لا يمكنني الحديث عن لاعبين ليسوا في فريقنا".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت أرسنال بضم رونار أليكس رونارسون حارس ديجون الفرنسي بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني، بعد رحيل مارتينيز إلى أستون فيلا.

وتابع أرتيتا: "الجميع يتدرب بشكل جيد، الروح رائعة والجميع يدفع الآخر للأمام".

وتحدث عن اقتراب توتنام من ضم جاريث بيل قائلا: "الدوري الإنجليزي الممتاز دائما لديه أفضل اللاعبين في العالم، جاريث بيل واحد من بين اللاعبين الرائعين".

وتابع "أعتقد أنه من الإيجابي دوما أن يعود أفضل اللاعبين مجددا للدوري، المنافسة من كل نادي تجعل هذا الدوري أصعب وأصعب".

وعن جاهزية لويز لمواجهة وست هام قال: "ديفيد لويز يتدرب وسيكون جاهزا لمواجهة وست هام".

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن تكرار إصابات جاك ويلشير قائلا: "أشعر بالحزن والخزي الكبير لجاك ويلشير، كشخص وشخصية خاصة للغاية ومع موهبته كان بإمكانه تحقيق الكثير، لكن الإصابات صعبت عليه الأمور".

وواصل "أظهر أنه دائما ما يضع نفسه على طريق العودة دائما، نتمنى له الأفضل، آمل أن يكون بنفس القوة نفسيا لكي يكون جيدا، ولأنه يستحق ذلك".

وكان جاك ويلشير صاحب الـ28 عاما قد تعرض لإصابة جديدة مع وجود تقارير باهتمام من جالاتاسراي بضمه، اللاعب الإنجليزي خاض 13 دقيقة في شهر يوليو الماضي ضد نورويتش سيتي قبل أن يعود لمقاعد البدلاء ومن ثم يُصاب مجددا.

وتابع أرتيتا حديثه عن شجار ثنائي فريقه إيدي نيكيتياه وداني سيبايوس قبل مواجهة فولهام: "كنت متفاجئا لأنه ليس أمرا تراه بشكل دائم، في البداية لم أحب ذلك".

وتابع "بعد ذلك فهمت ما حدث ومستوى الإحباط، أحب الطريقة التي تحل بها الأمور".

وأردف "يمكنك أن ترى الطريقة التي أظهرا التزامهما ورغبتهما في اللعب، لا أريد منهما أن يرغبا في قتل بعضهما البعض لكن لا بأس".

وأتم "علينا أن نقوم ببعض عمليات إعادة البناء، لا يمكننا نسيان أن أرسنال فريق كرة قدم، تاريخنا يطلب البراعة، علينا أن نحقق تلك الجودة لكي نكون ناجحين".

ويستعد أرسنال لمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.