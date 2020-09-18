مؤتمر جوارديولا: لست مضطرا لشرح أي شيء بخصوص ميسي.. هل سيرحل؟ اسألوه

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه ليس بحاجة للحديث عن موقف ليونيل ميسي مع برشلونة، وأن اللاعب تحدث عن كل شيء، مشددا على أنه لن يضيف أي شيء بهذا الصدد.

بدأ المدرب الإسباني حدثه قبل مواجهة ولفرهامبتون في الدوري: "لم يتمكن أجويرو بعد من العودة للتدريبات معنا، رياض عاد منذ ثلاثة أو أربعة أيام ويتدرب، اليوم هو أول يوم لأيمريك لابورت، محرز مستعد لمواجهة ولفرهامبتون لكن لابورت ليس كذلك".

وواصل "قمنا بضم أكي كقلب دفاع لكن في بعض الأحيان قد يساعدنا كظهير، ربما إن كانت لدينا إصابات يمكنه اللعب هنا".

وضم مانشستر سيتي خلال السوق الصيفية كل من نايثان أكي وفيران توريس ويان كوتو وإيسا كابوري.

وتطرق جوارديولا للحديث عن قصة ضم ليونيل ميسي التي انتهت باستمرار اللاعب مع الفريق قائلا: "أعتقد أنني لست مضطرا لشرح أي شيء، ليونيل ميسي شرح شعوره جيدا وليس لدي شيء لأضيفه، إنه لاعب لبرشلونة الفريق الذي أحبه".

وواصل "هل يرحل عن برشلونة؟ لا أعلم إنه سؤال يجب أن يوجه إلى ميسي، لا يمكنني الحديث عن نوايا الآخرين".

لمدة وصلت 15 يوما تقريبا كانت قصة رحيل ميسي عن برشلونة هي محور الصحف والتقارير، النجم الأرجنتيني أرسل فاكس طلب من خلاله الرحيل مستغلا بندا في عقده.

اللاعب كان يرى أنه يحق له تفعيل البند بعد مباراة بايرن ميونيخ التي خسرها برشلونة بنتيجة 8-2 نظرا لأن الموسم امتد حتى أغسطس، في حين أن الشرط كان يسمح له بفسخ العقد من طرف واحد في شهر يونيو.

بعد صراع طويل وتقارير عديدة، انتهت القصة بإعلان ميسي استمراره مع برشلونة للموسم الجاري بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بـ700 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

ورد على سؤال هل فكر في ضم تياجو ألكانتارا من بايرن قبل ليفربول: "لم نفكر في التحرك لضم تياجو ألكانتارا، لدينا عدد كاف من اللاعبين في هذا المركز".

وواصل "أشعر بسعادة كبيرة لأنه سيأتي إلى إنجلترا، لأن إنجلترا ستستمتع بوجود لاعب جيد للغاية، فيل فودين يمكنه اللعب في ذلك المركز وكمهاجم وكجناح بدون مشكلة".

تياجو ألكانتارا نشر فيديو وداعي لبايرن ميونيخ وجماهيره، قبل أن يُتم صفقة انضمامه لليفربول وفقا لتقارير صحفية. (طالع التفاصيل)

وردا على هل طلب المزيد من اللاعبين ومدى رضاه عن الصفقات: "منذ وصولي هنا وأنا أشعر برضى عمن لدي في الفريق، أعلم أن النادي قام بكل شيء من أجلي وللفريق ولنا جميعا".

وأكمل "في بعض الأحيان، يقرر اللاعبون الرحيل لكن لن أشتكي حول ذلك الأمر سواء الآن أو في المستقبل أو أبدا، أنا شخص محظوظ لتواجدي في هذا النادي".

وتابع "شعورنا جيد في بداية الموسم كما كنا دائما، من الممتع العودة للعمل مع هؤلاء اللاعبين وهذا النادي".

ويستعد مانشستر سيتي لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام ولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين.

وكانت مواجهة سيتي مع أستون فيلا في الجولة الأولى قد تم تأجيلها بسبب بلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون قبل أقل من أربعة أسابيع من انطلاق الموسم الجديد.

وأتم متحدثا عن فودين بعد حادثة منتخب إنجلترا "فيل فودين بخير خلال الوقت الذي رأيته فيه في آخر ثلاثة أو أربعة أيام، إنه يعلم أنه ارتكب خطأ وهذا كل ما في الأمر".

الثنائي ماسون جرينوود (18 عاما – مانشستر يونايتد) وفودين (20 عاما – مانشستر سيتي) اصطحبا فتيات إلى الفندق الذي يقيم به منتخب إنجلترا وفقا لعدة تقارير صحفية نشرتها الصحف مثل دايلي ميل وصن.

منتخب إنجلترا يقيم في فندق بحجر صحي صارم استعدادا لمواجهة الدنمارك في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء.

جرينوود وفودين خاضا مباراتهما الأولى على الإطلاق لأول مرة في مسيرتهما مع منتخب إنجلترا ضد أيسلندا يوم السبت والتي فاز بها الأسود الثلاثة بنتيجة 1-0.

وتم استبعاد الثنائي من منتخب إنجلترا قبل مواجهة الدنمارك.