على رأسهم محمد إبراهيم.. إيهاب جلال يختار 20 لاعبا لمواجهة الأهلي
الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 16:31
كتب : FilGoal
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري.
واختار جلال 20 لاعبا يأتي على رأسهم محمد إبراهيم وعمرو مرعي.
وجاءت قائمة الفريق الفيومي كالآتي:
حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي
الدفاع: محمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي
الوسط: مصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبد الله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم
الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي
ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة النادي الأهلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
ويحتل مصر للمقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة في جدول الترتيب من 27 مباراة.