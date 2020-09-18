على رأسهم محمد إبراهيم.. إيهاب جلال يختار 20 لاعبا لمواجهة الأهلي

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 16:31

كتب : FilGoal

حزن محمد إبراهيم عقب هدف الزمالك القاتل في مرمى المقاصة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

واختار جلال 20 لاعبا يأتي على رأسهم محمد إبراهيم وعمرو مرعي.

وجاءت قائمة الفريق الفيومي كالآتي:

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حراسة المرمى: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي

الدفاع: محمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي

الوسط: مصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبد الله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم

الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة النادي الأهلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

ويحتل مصر للمقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة في جدول الترتيب من 27 مباراة.

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