مؤتمر سولشاير: طلب من الصحف حول مشاكل الحراس.. وجرينوود احتاج للراحة وليس المنتخب

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن بول بوجبا ولوك شاو جاهزان للعب ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، كما أن الثلاثي دوني فان دي بيك وبرونو فيرنانديز وبوجبا قد يلعبان معا.

وصرح سولشاير في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعتقد أننا يمكننا أن ندخل الموسم الجديد بثقة بالطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي والتي أظهرت قدراتنا، وتطورنا على مدار الموسم كما أننا بحاجة للاستمرار وإظهار إمكانياتنا، نحتاج للمزيد من الاستقرار لكن بعد عام إضافي من المفترض أن يكون لدينا ذلك الثبات، لا يمكنني أن أقول عن تلك المجموعة إنها لا تستطيع ذلك، يمكنهم أن يذهبوا بعيدا في الموسم أينما أرادوا".

وتطرق للحديث عن دي بيك قائلا: "فان دي بيك تكيف بشكل جيد جدا، إنه فتى رائع وشخصية ممتازة انضم إلينا بطاقة كبيرة وابتسامة كبيرة كل يوم".

وتابع "لعب بشكل جيد ضد أستون فيلا، لذا من المرجح أنكم سترونه، لكن بالطبع لن أعلن تشكيلي هنا اليوم، سأفعل ذلك مع لاعبي بعد التدريب".

وأردف "لقد كان هدفه الأول مع أياكس ضد مولده وكنت مدرب الأخير وقتها، لم نكن مستعدين له كثيرا لأنه كان واحدا من الشباب، لفت نظري ورأيت فتى شجاعا وأيضا شخص ذكي بتحركاته، كانت تلك مسيرته مع أياكس وتطور كثيرا".

وأكمل "اعتقد أننا بحاجة لإضافة تسجيل الأهداف من وسط الملعب وهو واحد من هؤلاء اللاعبين الذين يمكنهم منحنا ذلك الأمر، الركض من الخلف للأمام وإضافة جيدة للتشكيل الحالي".

مانشستر يونايتد ضم صفقة وحيدة خلال الصيف الجاري، دوني فان دي بيك من أياكس بمبلغ 39 مليون يورو وبعقد يمتد حتى صيف 2025.

فان دي بيك سجل هدفا لأياكس في تعادل فريقه أمام مولده في عام 2015، وقتها كان فرانك دي بور مدربا للفريق الهولندي وسولشاير مدربا لمولده النرويجي في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وتطرق سولشاير للحديث عن أزمة جرينوود الأخيرة مع منتخب إنجلترا قائلا: "أتحدث مع مايسون وتحدثت معه، ما نتحدث عنه يظل بيننا، الفتى قدم موسما رائعا، عاد للتو. حصل على الوقت الكافي في الملعب وتم تقديمه لوسائل الإعلام، بعد ذلك في نهاية الموسم وحصوله على راحة لأقل من أسبوعين، تم باستدعائه للمنتخب".

وواصل "حاولت أفضل ما لدي لمنحه راحة، إنه بحاجة لراحة بدنية ونفسية، وأول شيء حدث له كان استدعائه ثم الحديث عنه في المؤتمر الصحفي والصحف، قمنا بما يمكننا فعله لحمايته وفعلت ما يمكنني لمساعدته، سيعود إلى نظامه اليومي وسيكون بخير".

وأكمل "مايسون احتاج للراحة، شاهدت مقابلته مع الاتحاد الإنجليزي، كان يتحدث عن هذا الموسم حينما ينتهي وأول يوم في الموسم الجديد، إنه فتى في الـ18 من عمره بحاجة للتوجيه".

الثنائي ماسون جرينوود (18 عاما – مانشستر يونايتد) وفودين (20 عاما – مانشستر سيتي) اصطحبا فتيات إلى الفندق الذي يقيم به منتخب إنجلترا وفقا لعدة تقارير صحفية نشرتها الصحف مثل دايلي ميل وصن.

منتخب إنجلترا يقيم في فندق بحجر صحي صارم استعدادا لمواجهة الدنمارك في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء.

جرينوود وفودين خاضا مباراتهما الأولى على الإطلاق لأول مرة في مسيرتهما مع منتخب إنجلترا ضد أيسلندا يوم السبت والتي فاز بها الأسود الثلاثة بنتيجة 1-0.

وتم استبعاد الثنائي من منتخب إنجلترا قبل مواجهة الدنمارك.

وتطرق سولشاير للحديث عن الصفقات قائلا: "بالطبع قمنا ببعض العمل مع دي بيك، وسعداء للغاية بتواجده، فتى استثنائي سيمنحنا شيئا ما، لا يمكنني قول أي شيء عن لاعبين في أندية أخرى، نتفهم أنه لكي نتقدم فنحن بحاجة لتطوير ما لدينا من قوة، لنرى إن كنا قادرين على جلب أي لاعب، تحدثت مع النادي ودائما نتناقش".

وواصل عن غضب الجماهير قائلا: "الجماهير دوما تريد الأفضل للفريق، أفضل فريق ممكن لمانشستر يونايتد وهذا الشغف الذي نريده والتاريخ الذي لدينا، يمكننا أن نعود بالزمن إلى 10 أو 20 عاما سترى أعظم اللاعبين الذين كانوا معنا، ومنذ رحيل سير أليكس فيرجسون كان متوسط ترتيبنا الخامس".

وتابع "في الموسم الماضي حصلنا على المركز الثالث وكانت خطوة كبيرة للأمام، الجميع شاهد التطور، انضم برونو وهاري أصبح قائدا وأظهر مهاراته القيادية، وبيساكا أدى بشكل جيد، نرغب في أن نتقدم خطوة أخرى للأمام، يمكننا أن نبدأ الموسم الجديد بثقة لكننا نتطلع لتمهيد خطواتنا للمجموعة ككل".

مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول الترتيب كما خسر نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بنتيجة 2-1.

وتحدث سولشاير عن أزمة ماجواير في اليونان قائلا: "بمعرفتي بهاري ماجواير فهو يمتلك شخصية قوية ويمكنه نسيان ما حدث، لكن كإنسان سيعود الأمر إلى رأسك كجزء مما رأيته لكي ترى كيف تطور الموقف".

وواصل "بشكل شخصي أعتقد أنه قادر على التركيز على كرة القدم لكن لا يمكنك توقع كيف سيتفاعل الناس لكنه تدرب بشكل جيد وبكل تركيز وبقية الأمر سيكون مع القسم القانوني هناك".

وتطرق للحديث عن التشكيل: "جرينوود جزء من المجموعة مع بروتوكولات كوفيد 19 تدرب بمفرده لوقت قصير وهو جزء من هذه المجموعة، إنه يشعر وكأنه في منزله، ليس بأريحية لأننا نتحداه ولدينا من يعتني به وكانت لدينا خطة له طيلة الموسم ونجحت كليا، احتاج للراحة".

وواصل "لا يمكنني أن أخبركم عن تشكيلي، في التدريبات، تدريبات الحراس كانت رائعة للغاية وممتعة، أعلى جودة يمكنك تخيلها، أعرف أن مدربي الحراس لدي يستمتعون بالعمل مع دين هيندرسون وديفيد دي خيا، وبالأشياء التي يقومان بها، بعضها رائع وسيكون مشوقا للغاية لمشاهدتها خلال الموسم".

وتابع عن حراس مرماه "أعلم أنه من الرائع رؤية لويس إنريكي يتحدث عن دي خيا بتلك الطريقة بعد المباريات الدولية، المدربون الذين يعملون مع اللاعبين محترمين وهو يظهر احترامه حينما يتحدث وسيكون رائعا إن تحدثت الصحف أيضا عن الحراس الكبار الذين نمتلكهم هنا".

وأكمل "سيكون أمرا رائعا إن تحدثت الصحف عن عدم عودة سيرجيو روميرو حتى الآن لقد منحناه وقتا إضافيا، أن تكتب الصحف عن عدم وجود أي مشاكل بين الاثنين لكنهما يعملان بقوة معا".

وأتم "بالطبع بوجبا ودي بيك وبرونو يمكنهم البدء معا، ولدينا سكوت ماكتوميناي وفريد ونيمانيا ماتيتش أيضا، الأمر ليس حول هؤلاء الثلاثة في التشكيل، أنا واثق اننا سنراهم معا، لن أخبركم كيف، لكن لوك شاو وبوجبا جاهزان للمشاركة".

مانشستر يونايتد يخوض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد بعد تأجيل مواجهته في الجولة الأولى أمام بيرنلي، وسيواجه كريستال بالاس في الجولة الثانية أولا بسبب وصوله إلى مراحل متأخرة من الدوري الأوروبي ليحصل على فترة راحة كافية.

يونايتد يواجه بالاس يوم السبت في السادسة مساء.