تياجو يودع بايرن وجماهيره: اتخذت أصعب قرار في مسيرتي

نشر تياجو ألكانتارا مقطع فيديو ودع من خلاله ناديه بايرن ميونيخ، تمهيدا لانضمامه إلى ليفربول خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال تياجو خلال الفيديو: "نعم لقد اتخذت أصعب قرار في مسيرتي الرياضية".

وواصل "سأغلق هذا الفصل من القصة مع هذا النادي الرائع، والذي نضجت فيه كلاعب لمدة 7 أعوام، فزت خلالها بالألقاب وحظيت بالمرح وأيضا مررنا بالأوقات الصعبة معا".

وأكمل "لكن أكثر ما يشعرني بالفخر، هو أنني وصلت إلى ميونيخ كلاعب شاب ممتلئ بالأحلام والآن سأرحل وقد حققتها جميعا مع نادي ذو تاريخ وثقافة".

وتابع "هنا تعلمت أن أحب ثقافة أنني أودع النادي اليوم لكنني لن أنساه أبدا، ميا سان ميا".

وأردف "اختبرت في بايرن لحظات رائعة، في كل مكان بميونيخ، أنا وعائلتي التي عوملت بطريقة جيدة للغاية، وأحببت كل ثانية لي هنا، قراري ينبع من طبيعة رياضية بحتة كلاعب كرة قدم أريد تحديات جديدة لأطور نفسي أكثر".

وأتم "بافاريا ستظل وطني، شكرا لك بايرن".

Für immer dankbar, @fcbayern ! Bayern wird immer ein Stück Heimat für mich sein. #MiaSanMia ❤️ pic.twitter.com/aFlWADLvFQ — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020

كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ أعلن يوم الخميس أن النادي توصل لاتفاق مع ليفربول لضم صاحب الـ29 عاما.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد قالت في وقت سابق إن بايرن وليفربول قد توصلا لاتفاق ينضم بموجبه تياجو إلى الحمر بمبلغ 30 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

وقالت تقارير أخرى في صحفة "تيليجراف" و"دايلي ميل" و"جارديان" البريطانية و"بيلد" الألمانية إن تياجو سيوقع على عقد يمتد لـ4 أعوام وسيدفع راتب بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني قيمة مدة العقد، بجانب 5 ملايين كإضافات في حالة الفوز بألقاب الدوري أو دوري الأبطال كما سيرتدي القميص رقم 6.

ألكانتارا انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من برشلونة في صيف 2013 بمبلغ 25 مليون يورو.

ولعب تياجو بقميص بايرن ميونيخ خلال 7 أعوام في 235 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 31 هدفا وصنع 37 آخرين.

وتوج ألكانتارا مع بايرن ببطولات الدوري الألماني 7 مرات وكأس ألمانيا 4 مرات وكأس السوبر المحلية 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس العالم للأندية مرة.