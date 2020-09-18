إيطاليا تعتزم حضور 1000 مشجع جميع المسابقات الرياضية

كشف فينتشينزو سابادفورا وزير الرياضة الإيطالي إمكانية حضور الجماهير في الملاعب بأعداد قليلة.

وزير الرياضة الإيطالي صرح لـ "tuttomercatoweb" الإيطالية قائلا: "في الساعات القليلة القادمة سيتم اتخاذ القرار رسميا".

وتابع "بدءا من الدور قبل النهائي والنهائي للبطولات الدولية للتنس، سيتمكن ألف متفرج من حضور جميع المسابقات الرياضية التي ستقام في الهواء الطلق وستحترم القواعد بدقة فيما يتعلق بالمسافات والأقنعة وحجز المقاعد".

وأضاف "خطوة أولى ولكنها مهمة نحو العودة كما نأمل قريبا، إلى الحياة الطبيعية في الرياضة. آمل أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة بسرعة أكبر لجعل القرار قابلا للتطبيق على الفور".

قرار في حال تطبيقه قد يُطبق في الدوري الإيطالي الذي ينطلق غدا السبت 19 سبتمبر.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة تجمع فيورنتينا وتورينو على ملعب أرتميو فرانكي معقل الفيولا.

وكانت ألمانيا قد أعلنت عودة الجماهير للمدرجات في مواجهة بايرن ميونيخ وشالكه في افتتاح الدوري الألماني اليوم، لكن السلطات الألمانية تراجعت عن القرار. (طالع التفاصيل)

الملاعب الفرنسية التي عرفت حضورا جزئيا في نهائي الكأس ونهائي كأس الرابطة بنهاية الموسم الماضي.