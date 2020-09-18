وفاة لاعب لبناني متأثرا بإصابته برصاصة طائشة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

محمد عطوي

توفي صباح الجمعة محمد عطوي، لاعب فريق الإخاء الأهلي عاليه والأنصار السابق، متأثرا برصاصة أصابته خلال الشهر الماضي.

ونعى نادي الأنصار لاعبه في بيان قال فيه: "بمزيد من الأسى واللوعة تنعي إدارة نادي الأنصار أحد أبنائها اللاعب محمد عطوي".

وواصل البيان "ولا نعتبره خسارة فقط لعائلته، بل للنادي أيضا لما يمثله الراحل في قلوب الجماهير الذين عرفوه قائدا في الملعب خلوقا مهذبا وأعطى الكثير للنادي".

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واستطرد "ونتقدم إلى عائلته بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

عطوي (32 عاما) بدأ مسيرته مع نادي أولمبيك بيروت في 2004 وبعد ذلك تغير اسم النادي إلى طرابلس الرياضي، وانضم إلى الأنصار اللبناني في 2008 ولعب لمدة 10 أعوام هناك، توج خلالها ببعض الألقاب مثل كأس الاتحاد اللبناني 3 مرات وكأس السوبر مرة.

وأصيب عطوي برصاصة طائشة في الرأس يوم 22 أغسطس الماضي، في محيط منطقة الكولا في بيروت.

وقالت تقارير صحفية في وقت سابق إنه لم يُعرف سبب إطلاق الرصاص وتم نقل اللاعب عقب إصابته إلى مستشفى المقاصد.

في لبنان الدوري اللناني
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