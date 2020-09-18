وكيل كالديرون لـ في الجول عن الزمالك: لا يوجد شيء ملموس حاليا.. سنرى ما سيحدث

قال بيهروز ديزبود وكيل أعمال جابريل كالديرون المرشح لتدريب نادي الزمالك إنه لا يوجد شيء ملموس حتى اللحظة بخصوص موكله وتدريب كتيبة القلعة البيضاء. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح ديزبود قائلا: "التفاوض مع الزمالك؟ هناك الكثير من الأندية المهتمة بالتعاقد مع موكلي وبدأت في الحديث معنا".

وأضاف "لا يمكنني تأكيد أو نفي أي شيء في الوقت الراهن حول هذا الأمر حتى يكون هناك شيء ملموس، وسنرى ما قد يحدث".

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق: "جروس وفيريرا وباتشيكو وكالديرون هم المرشحين لتدريب الزمالك". (طالع كافة تصريحاته)

كالديرون (60 عاما) لاعب وسط منتخب ريال بيتيس وباريس سان جيرمان وإندبيندينتي وراسينج كلوب ومنتخب الأرجنتين السابق وحل وصيفا مع راقصي التانجو في كأس العالم 1990، كما أنه كان وصيف الدوري الفرنسي لموسم 1988-89.

كمدرب، فالأرجنتيني قاد السعودية للتأهل لكأس العالم 2006 واتحاد جدة لوصافة دوري الأبطال 2009 وتوج بطلا للدوري السعودي 2008-2009 وكأس الملك 2010. ومع الهلال السعودي توج بطلا للدوري في 2010-2011 وكأس ولي العهد 2011.

المدرب الأرجنتيني درب في المنطقة العربية أندية الاتحاد والهلال في السعودية وبني ياس والوصل في الإمارات ونادي قطر القطري، كما درب منتخبات السعودية وعمان والبحرين، ودرب أندية كان ولويزان وريال بيتيس وبرسبوليس.