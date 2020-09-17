رئيس إنتر: ميسي لم يكن أبدا ضمن خططنا

قال ستيفن زهانج رئيس إنتر ميلان الإيطالي إن فكرة ضم قائد برشلونة ليونيل ميسي لم تكن أبدا ضمن خطط النادي.

وتحدث زهانج لصحيفة "كوريري ديللا سيرا" الإيطالية قائلا: "لا يمكن أن يكون هذا الجزء من الاستثمار جزءا من مشروعنا احليا، على الأقل ليس الآن".

وواصل "الابتكارر والتخطيط والنمو المستمر والاستقرار الاقتصادي هي أحجار الزاوية لنا حاليا".

وتابع "باتباع هذا المسار الذي يضمن التخطيط على المدى الطويل سنصل إلى النتائج والأهداف المرجوة وسنعيد إنتر إلى الساحة المحلية والعالمية".

وأضاف رئيس إنتر "تهدف خطتنا إلى النمور المستمر للشركة والفريق وحاليا نعيش لحظات حساسة على المستوى الدولي وهذا الموقف لا يتعلق بالانتقالات الجارية بل في المستقبل كذلك".

وأشاد زهانج بمدرب النيراتزوري أنطونيو كونتي وقال: "الجميع في إنتر يهدف إلى النصر وهذا الطموح حزء من مهمتنا وقبل أن نتحدث عن العمل أنا لم أر شخصا يعمل بجد وبهذه الحدة كما يفعل كونتي، هذه الميزة توحدا والاهتمام بالتفاصيل كذلك".

وكان كونتي وإدارة إنتر اجتمعا قبل عدة أسابيع وأسفر الاجتماع عن تجديد الثقة في المدرب لإكمال تعاقده للموسم المقبل.