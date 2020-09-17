كورييري ديللو سبورت: 3 أندية ألمانية تتصارع لضم بيريسيتش

كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية تنافس 3 أندية ألمانية على ضم الكرواتي إيفان بيريسيتش.

إيفان بيريسيتش النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

الجناح البالغ 31 عاما عاد مجددا إلى إنتر الإيطالي بعد نهاية إعارته من بايرن ميونيخ الألماني.

ويريد إنتر التخلي عن خدمات لاعبه مقابل 15 مليون يورو.

وحسب الصحيفة الإيطالية فأن أندية ريد بول لايبزج وهيرتا برلين وباير ليفركوزن تسعى لضم الكرواتي المخضرم.

الكرواتي قضى الموسم المنصرم معارا لصفوف البافاري وساهم في تحقيق الفريق للثلاثية، بالفوز بلقب الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا.

الكرواتي البالغ 31 عاما شارك مع البافاري في 35 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل 8 أهداف وصنع 10.

ويمتلك بيريسيتش عقدا يمتد مع إنتر لصيف 2022.

وكان اللاعب قد أعير لبايرن ميونيخ الموسم الماضي بعدما خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري حينها.

وارتبط اللاعب عقب نهاية الموسم بالبقاء مع بايرن ميونيخ أو الانتقال لصفوف توتنام الإنجليزي في ظل تواجد جوزيه مورينيو على رأس الإدارة الفنية للفريق. (طالع التفاصيل)

بيريسيتش خاض مع إنتر خلال 4 مواسم 163 مباراة في جميع المسابقات سجل 40 هدفا وصنع 35.