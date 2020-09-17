فان دايك: نواجه أصعب شيء في كرة القدم

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 14:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرمينو - فان دايك - ليفربول - ليستر سيتي

لا يشغل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول باله الآن فيما قد يحدث في نهاية الموسم، لكنه شدد على أن فريقه مصمم على الاستمرارية في تحقيق النجاحات.

حامل لقب الدوري الإنجليزي افتتح الموسم الجديد من المسابقة بالفوز على ليدز يونايتد 4-3، ويستعد لملاقاة تشيلسي في الجولة الثانية الأحد المقبل.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الاستمرار في التألق هو أصعب شيء في كرة القدم، القيام بالأمر نفسه سنة بعد سنة وأسبوع بعد أسبوع. هذا ما نحاول تحقيقه".

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وتابع "من الواضح أن الأمر سيكون صعباً لأن استمرار التألق هو الأصعب في كرة القدم على اللاعب وعلى الفريق. نعم أمامنا تحديات كبيرة، ولكن علينا بكل تأكيد أن نتطلع إليها".

وأضاف "في الموسمين الماضيين كنا متماسكين للغاية، تمكنا من تحقيق الانتصارات والحصول على نتائج جيدة وقدمنا مباريات أفضل من الأخرى".

وواصل الهولندي "لقد بدأ الموسم للتو وسيكون موسماً طويلاً، لذلك نحن لا نتطلع إلى ما سيحدث في نهاية الموسم، نحن فقط نركز على ما يحدث في الوقت الحالي".

وعن محاولة الفوز بلقب الدوري مرتين متتاليتين، أوضح "يمكنني التحدث عما نفكر فيه بشأن وضعنا في الوقت الحالي وكيف نتعامل مع المباريات وهذا ما نقوم به منذ 3 سنوات".

وأتم "نحاول النظر إلى المباريات التي تنتظرنا ولا نفكر فيما يحدث خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة. نركز فقط على ما هو أمامنا ونحاول تقديم كل ما لدينا وتحقيق الانتصارات".

فيرجيل فان دايك ليفربول الدوري الإنجليزي
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