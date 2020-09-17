باريس سان جيرمان يعلن إصابة بيرنات بالرباط الصليبي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة مدافعه خوان بيرنات بالرباط الصليبي.

بيرنات البالغ 27 عاما شارك في الدقيقة 63 وخرج مصابا من مواجهة ميتز المؤجلة من الجولة الأولى في الدقيقة 85 ليترك زملائه بـ 9 لاعبين بعد طرد عبده ديالو.

وجاء بيان النادي الباريسي: "الفحوصات أثبتت تمزق أربطة الداخلية للرباط الصليبي للقدم اليسرى".

وتابع "مزيد من المعلومات سوف تصدر في الأيام المقبلة".

إصابة بيرنات بمثابة ضربة قوية للفريق الباريسي الذي استهل موسمه الجديد بخسارتين وفوز عصيب في الدوري.

وعانى الثلاثي لافين كورزاوا ونيمار ولياندرو باريدس من عقوبات لجنة الانضباط لتزيد من أوجاع النادي الباريسي بعد معركة كلاسيكو فرنسا. (طالع التفاصيل)

حامل اللقب توقف صيامه التهديفي عند 273 دقيقة ليصبح صاحب أطول عدد من الدقائق لحامل اللقب دون تسجيل أي أهداف في الجولات الأولى من الموسم متخطيا رقم نانت موسم 1983-84 برصيد 182 دقيقة.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع عن طريق الألماني يوليان دراكسلر برأسية مستغلا كرة مرتدة من يد الحارس.

هدف هو الأول لصانع الألعاب الألماني في الدوري الفرنسي منذ هدفه في شباك مرسيليا في 28 أكتوبر 2018 أي منذ 689 يوما.

باريس ارتقى للمركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، فيما ظل ميتز دون نقاط في المركز الـ 18.