المصري يكشف لـ في الجول سبب رحيل السقا عن الجهاز الفني

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 13:34

كتب : أيمن عيد

عبد الظاهر السقا

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن رحيل عبد الظاهر السقا عن منصبه كمدير رياضي للفريق جاء بسبب تعارض العمل الإعلامي مع عمله في النادي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الخولي قائلا: "نوجه الشكر لعبد الظاهر السقا على مجهوداته مع النادي المصري طيلة الفترة الماضية، والتي أنجز خلالها بعض الأمور الهامة باحترافية كبيرة".

وأضاف "قرار الرحيل كان بسبب تعارض العمل الإعلامي مع عمله في النادي".

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وواصل "سيكون هناك تفكير في تعويض رحيله وخلال الأيام المقبلة سندرس الموقف".

وأتم "المنصب المحتمل والذي سنستقر عليه هو مدير الكرة، وهذا ما يحتاجه الفريق في الوقت الحالي للقيام ببعض الأمور التنظيمية وإعادة تنظيم العمل الإداري".

وكان FilGoal.com قد علم أن الساعات الماضية شهدت اجتماع بين مجلس المصري والسقا للحديث حول راتب مدير التعاقدات السابق للنادي في الفترة المقبلة، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق خلال الاجتماع ليقررا الانفصال بالتراضي.

ويلعب المصري أمام طلائع الجيش اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

ومن جانبه، رفض عبد الظاهر السقا التعليق لـFilGoal.com عن قراره بالرحيل واكتفى بترك مساحة للفريق للتركيز في مواجهة الطلائع. (طالع التفاصيل)

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