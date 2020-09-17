عضو مجلس إدارة المصري لـ في الجول: لم نتسلم دعم وزارة الشباب والرياضة رغم الإعلان عنه

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 13:24

كتب : أيمن عيد

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قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن فريقه لم يتسلم الدعم الذي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة بسبب تأخر الصرف من مديرية الشباب والرياضة في بورسعيد. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح هاشم قائلا: "لم نتسلم دعم وزارة الشباب والرياضة الذي تم الإعلان عنه، كان الدعم مقررا لنا منذ ما يقرب من أسبوعين وإلى الآن لم يتم صرفه".

وأضاف "السبب مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، دائما ما نجد منها تأخيرا في صرف الدعم المخصص للنادي".

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وواصل "قد يأخذ الأمر منهم أكثر من شهر، وأحيانا لا يتم الصرف".

وأكمل "منذ أكثر من عام تم إلغاء صرف 5 ملايين لصالح النادي".

وأتم "نحتاج لصرف الدعم في أقرب وقت ونشكر وزير الشباب والرياضة على تفهمه لموقف النادي، لدينا التزامات عديدة نحاول الوفاء بها".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن دعمها للمصري البورسعيدي بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

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