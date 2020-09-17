وزارة الشباب والرياضة تعلن إحالة ملف مخالفات نادي دمياط إلى النائب العام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إحالة ملف مخالفات نادي دمياط الرياضي خلال العام المالي 2018-2019 إلى النائب العام، وذلك استنادا على التقرير الصادر عن لجنة الفحص والتفتيش.

وقال البيان الصادر من الوزارة: "تبين من خلال التقرير وجود مخالفات مالية وإدارية ضد مجلس إدارة نادي دمياط".

وواصل "على الفور وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم لتسيير إدارة شؤون النادي وتكليف مديرية الشباب والرياضة في دمياط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إجراء عملية التسليم والتسلم للنادي بمعرفة النيابة العامة".

وأكمل "ويأتي ذلك نظرا لامتناع رئيس مجلس إدارة النادي السابق عن تسليم النادي للجنة المشكلة والمنوط بها إدارة وتسيير شؤون النادي".

وتابع "شدد الوزير على اللجنة المؤقتة ضرورة اتخاذ إجراءت الدعوى لعقد جمعية عمومية عادية إلى حين إجراء عملية التسلم والتسليم ماليا وإدارية، فضلا عن متابعة التحقيقيات التي تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المالية والإدارية لمجلس إدارة النادي".

واستطرد "كما سيتم تقديم كافة ما يلزم من مستندات تخص الأمر، وياتي ذلك في إطار نهج وزارة الشباب والرياضة نحو قيام لجان التفتيش والفحص والرقابة والمشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، برصد أي مخالفات مالية وإدارية على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية".

وأتم "ومن ثم، رفع تقارير خاصة بأي مخالفات تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة، لإعمال شؤونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة".

وكانت منال عوض محافظ دمياط قد أعلنت في وقت سابق تشكيل لجنة تسيير أعمال لنادي دمياط الرياضي لحين انعقاد أقرب جميعة عمومية.

وتقرر تجميد مجلس إدارة النادي برئاسة محمد أبو جنبة، فيما نفت مديرية الشباب والرياضة في دمياط لـFilGoal.com أن يكون القرار "حل أو تعيين مجلس جديد". مشددا على أنه قرار تجميد فقط.

ويأتي هذا القرار بسبب وجود مخالفات مالية وجدتها المديرية والمحافظة، كما تحول مجلس الإدارة للتحقيق في النيابة.

نادي دمياط يشارك في القسم الثالث بعد هبوطه في الموسم الماضي من الدرجة الثانية.