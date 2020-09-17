الترجي في بيان رسمي: لم يحدث أي تواصل مع كارتيرون

نفى الترجي في بيان رسمي أن يكون قد تم التواصل مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك.

وأعلن نادي التعاون السعودي إتمام الاتفاق مع كارتيرون لقيادة الفريق، ورحل المدرب الفرنسي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر بشهرين من تعاقده.

وكان حازم فتوح وكيل أعمال كارتيرون في الخليج قد كشف في تصريحات تليفزيونية على أن عرض التعاون لم يكن الوحيد وكان هناك تواصل من الترجي وأندية إماراتية.

ورد الترجي في بيان رسمي: "يعلم الترجي الرياضي أحباءه على وجه الخصوص والرأي العام الرياضي، أنه لم يقع الاتصال بالمدرب كارتيرون أو وكيل أعماله".

وشدد "لم يقدم النادي أي عرض في شأنه من الأساس".

وتابع "يرفض الترجي الرياضي حشر اسمه في مثل هذه الممارسات التي يتبعها وكلاء اللاعبين والمدربين".

وأتم "نؤكد لجمهورنا العزيز أن الأخبار الصحيحة للنادي تجدونها على الصفحة الرسمية".