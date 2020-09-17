فيرديناند يكشف سبب فشل بيكيه في مانشستر يونايتد

يرى ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد الأسبق أن جيرارد بيكيه لم يكن لائقا للدوري الإنجليزي رغم ثقته أنه سيصل إلى قمة اللعبة مستقبلا.

وكان بيكيه قد غادر أكاديمية برشلونة إلى مانشستر يونايتد لكنه لم يحقق النجاح المنتظر وعاد إلى ناديه مقابل 5 ملايين استرليني فقط.

ونجح بيكيه مع برشلونة وحقق تاريخا كبيرا ونجح في تحقيق لقب دوري الأبطال عامي 2009 و2011 والفوز على مانشستر يونايتد.

وقال فيرديناند عبر قناته على موقع يوتيوب: "إنه أمر غريب لأن بيكيه الذي كان في مانشستر يونايتد ليس الذي رأيناه في برشلونة".

وتابع "كنا نعلم أن لديه موهبة وكنا نعلم أن هذا الرجل سيفعل أشياء كثيرة في اللعبة".

وكشف "لكي أكون صادقا، لم أتوقع أن يفعل ذلك وهو في إنجلترا".

وأضاف "لم تكن طريقته مناسبة للدوري الإنجليزي، إذا لعب لمانشستر سيتي الآن ربما كان الأمر مختلفا تماما".

وأوضح "يمكنه اللعب لهذا الفريق دون أي مشكلة بسبب طريقة اللعب التي يلعبون بها".

وتابع "تحدثت إلى السير أليكس فيرجسون الذي قال أنه تحدث مع بيب جوارديولا وأبلغه أنه يريد الاستعانة ببيكيه في برشلونة".

وأتم تصريحاته "كان شخصا مؤمنا بقدرات بيكيه الخاصة، واللاعب احتاج فقط إلى تلك الفرصة ولم يكن ليحصل عليها في مانشستر يونايتد".