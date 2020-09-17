تيليجراف: حارس منتخب إيسلندا يخضع للكشف الطبي في أرسنال

اقترب نادي أرسنال من تعويض رحيل حارس مرماه إيميليانو مارتينيز، الذي انتقل إلى أستون فيلا يوم الأربعاء رسميا.

صحيفة تيليجراف البريطانية ذكرت أن أرسنال اتفق مع نادي ديجون الفرنسي على ضم حارسه الإيسلندي رونار أليكس رونارسون.

ويخضع حارس منتخب إيسلندا للكشف الطبي مع أرسنال يوم الخميس على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

يأتي ذلك بعد أن قرر المدرب ميكيل أرتيتا الاعتماد على الألماني بيرند لينو كحارس أساسي للفريق هذا الموسم، مما فتح باب الرحيل أمام الأرجنتيني مارتينيز.

وخرج مارتينيز من قائمة أرسنال في مباراة فولام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، قبل أن ينضم لأستون فيلا للانتقال إليه مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

الحارس الإيسلندي انضم إلى ديجون في صيف 2018 قادما من نوردشلاند الدنماركي.

ويمتد تعاقده مع ديجون إلى صيف 2022.

من جهته، وجه أرسنال الشكر لمارتينيز الذي وقع على عقد يربطه بأستون فيلا لمدة 4 مواسم.

ليل الثلاثاء ودع الحارس الأرجنتيني فريق المدفعجية بمنشور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

إيمي مارتينيز صاحب الـ 27 عاما كان واضحا وصرح من قبل بأنه يرغب أن يكون الحارس رقم 1 في أرسنال وإلا سيرحل.

ورغم أداء مارتينيز في كأس إنجلترا الموسم الماضي وكذلك في لقاء الدرع الخيرية أمام ليفربول، إلا أن الإسباني ميكيل أرتيتا وطاقمه الفني يؤمنون بأن الألماني بيرند لينو هو الخيار رقم 1 في حراسة المرمى، وفقا لتقرير سابق من شبكة ذا أثليتك الموثوقة.

ولعب مارتينيز في أرسنال منذ 2012 ويمتد عقده حتى صيف 2022، لكنه خرج في 6 إعارات مختلفة خلال هذه الفترة.

وشارك مارتينيز في 23 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي واهتزت شباكه 24 مرة.

ولم يلعب مارتينيز أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين حتى اللحظة، واكتفى بالظهور مع منتخب الشباب.

صفقة مارتينيز هي الثالثة لأستون فيلا هذا الموسم بعد التعاقد مع المهاجم أولي واتكينز هداف برينتفورد في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، وماتي كاش ظهير أيمن نوتنجهام فورست.

أستون فيلا الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" والمحمدي نجح في البقاء ضمن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الأنفاس الأخيرة من الموسم الماضي.