الإسماعيلي: أتممنا التعاقد مع مدرب بدني جديد للفريق.. ومساعد ينضم قريبا

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 22:21

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

أوضح أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي أنه سيتم تعيين مدرب مساعد إلى جوار البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق.

وكان محمد حمص مدرب الفريق قد تقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته فى الجهاز. (طالع التفاصيل)

وقال العجوز لـ FilGoal.com: "سيتم تحديد اسم المدرب المساعد خلال الفترة القليلة المقبلة".

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وتابع "تمت إضافة معد بدنى جديد للجهاز الفنى وهو محمد سعد، وسيكون مسؤول عن اللاعبين المستبعدين من القائمة لرفع معدلات اللياقة".

وأتم "رودولفو البرازيلى مخطط الأحمال مسؤول عن الإعداد البدنى للفريق وعن اللاعبين المختارين للقائمة الأساسية".

ريكاردو استهل ولايته الثالثة مع الدراويش بالتعادل 1-1 مع المقاولون العرب.

ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة الـ 28 من الدوري المصري وله مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي.

الإسماعيلي
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