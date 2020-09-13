حمص لـ في الجول: اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي مع الإسماعيلي

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 14:40

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

أعلن محمد حمص تقدمه باعتذار عن عدم استكمال مهمته كمدرب في الجهاز الفني للإسماعيلي.

وقال حمص لـFilGoal.com: "اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي في جهاز الإسماعيلي".

وبرر: "كنت قد اتفقت على بعض المهام والمسؤوليات في الجهاز، لكني لم أشعر أنها ستكون متوفرة، ولذا فضّلت الاعتذار".

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وأتم: "أساند بالكامل الجهاز الفني الحالي واللاعبين، وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة".

حمص تولى منصب المدرب في الجهاز الفني للإسماعيلي رفقة أحمد العجوز بشكلٍ مؤقت في مباراتي نادي مصر والأهلي.

وكان مقررا أن يتواجد حمص في الجهاز الفني للبرازيلي ريكاردو المدرب الجديد للإسماعيلي، لكنه تقدّم باعتذاره.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في الدوري برصيد 30 نقطة.

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