مدرب الزمالك - ماذا فعل فيريرا بعد رحيله عن الأبيض.. نجاح وإقالة

"أتابع أخبار الزمالك جيدا وأعلم أن الجماهير تمدحني دائما وهذا بالتأكيد شيء يسعدني كثيرا ويمنحني الثقة في قدراتي كمدير فني".

"ذهبت للزمالك وكانت لديه عقده الخسارة أمام الأهلي وكنت السبب في كسرها حينما كنت مدربا للفريق، حققنا بطولتي الكأس والدوري معا بعد غياب 27 عاما، وأعتبره انجازا عظيما بالنسبة لي".

تلك كانت تصريحات سابقة للبرتغالي جيسوالدو فيريرا عبر قناة الكأس القطرية عام 2019 عن الزمالك.

ارتبط اسم البرتغالي فيريرا بالعودة للزمالك من جديد حسبما علم FilGoal.com بعد تجربة انتهت بالفوز بلقب الثنائية المحلية للأبيض موسم 2015-16.

فماذا فعل فيريرا بعد الزمالك؟

السد القطري

البرتغالي صاحب الـ74 عاما منذ رحيله عن صفوف الزمالك قاد فريق السد القطري حقق معه النجاحات ومن ثم تجربة سانتوس البرازيلي في تجربة لم تكتمل.

تولى فيريرا مهمة السد القطري في نوفمبر 2015 خلفا للمغربي الحسين عموتة وظل على رأس الإدارة الفنية طيلة 4 مواسم حقق خلالها 4 ألقاب.

في أول موسم أنهى الدوري في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن الريان، وخلال الموسمين التاليين حل وصيفا للخويا والدحيل في الترتيب.

فوز الفريق بلقب الدوري 2018-19 تحت قيادته جاء برقم قياسي إذ سجل لاعبوه 94 هدفا في الموسم منها 39 هدفا للجزائري بغداد بونجاح، كما فاز الفريق في 17 مباراة وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة فقط.

وهو ما قاد الفريق للظهور بكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه وفاز بجائزة أفضل مدرب في الموسم عامي 2017 و2019.

في موسم التتويج انتهج السد خطة 4-3-3 والتي كانت تتحول بعض الشيء لـ 4-2-3-1 أو 4-3-2-1.

وأًصبح لقب الدوري هو الثالث له في مسيرته في 3 قارات مختلفة بأوروبا مع بورتو البرتغال وإفريقيا مع الزمالك والسد ليصبح رابع مدرب برتغالي يحقق لقب الدوري في دول مختلفة بعد أرثور جورج وجوزيه مورينيو وفيتور بيريرا.

وبعد نهاية تعاقده مع السد رحل عن الفريق القطري وجاء شابي هيرنانديز بدلا منه.

سانتوس البرازيلي

في بداية التجربة قال فيريرا إنه جاء لإعادة الفريق لمنصات التتويج مرة أخرى بعدما حل خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي والذي أنهى موسم 2019 وصيفا لفلامنجو.

موقع "torcedores" كان قد أوضح أن مهمة فيريرا مع سانتوس ستكون "الفوز بالألقاب وإعطاء الفريق التوازن في جميع بطولات 2020 دون الخسارة، فالحمض النووي للنادي هو اللعب الهجومي والأداء المميز".

فيريرا ظل وفيا لأفكاره واعتمد على بخطة 4-3-3 بأسلوب هجومي بالاعتماد على الأطراف في ظل وجود أصحاب المهارات مثل كايو جورج أو يفيرسون سوتيلدو أو أرتور جوميز أو رينيل وفي الهجوم إدواردو ساشا ومن خلفهم الأوروجوياني المخضرم كارلوس سانشيز الذي يقدم الزيادة الهجومية.

فسجل الفريق تحت قيادته 13 هدفا خلال 11 مباراة لكنهم استقبلوا 14 هدفا في المقابل تسببت في خروج الفريق المبكر من بطولة "كامبيوناتو باوليستا" بطولة ولاية ساو باولو من ربع النهائي أمام بونتي بيرتا بالخسارة 3-1 ومواصلة المشوار دون ألقاب منذ 2016.

وكان فيريرا قد هاجم التحكيم في ظل طرد لاعب للفريق في 3 مباريات متتالية للبطولة وهو ما أسهم في خروج الفريق من المسابقة وخسارة آخر مباراتين.

قبل 4 أيام من افتتاحية الموسم الجديد أعلن نادي سانتوس إقالة فيريرا.

تجربة فيريرا مع الأسماك استمرت 7 أشهرمع توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

إجمالا البرتغالي البالغ 74 عاما قاد الفريق في 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وتلقى 5 هزائم.

وأعاد البعض سبب رحيل البرتغالي بسبب معاناة سانتوس المالية بعد منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من إبرام الصفقات بسبب تراكم الديون وهو ما تسبب في رحيل سامباولي من قبل وتحدث فيريرا أكثر من مرة عن حاجة الفريق للتدعيم.