مران الأهلي – جلسة بين فايلر والشحات.. تقسيمة قوية وتأهيل لـ نيدفيد

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 18:36

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

ريني فايلر - حسين الشحات - الأهلي

عقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعب الفريق حسين الشحات خلال مران اليوم الأربعاء.

وحرص فايلر على الاطمئنان على حالة الشحات وبرنامجه التأهيلي ومدى جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وخاض كريم وليد "نيدفيد" جلسة علاج طبيعي وجلسة أخرى للعلاج المائي في حمام السباحة للعلاج من إصابته في غضروف الركبة.

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وغاب علي لطفي وياسر إبراهيم عن المران في ظل إصابتهما بفيروس كورونا.

وخصص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى تدريبات منفردة لمحمد الشناوي اهتم فيها بالتدرب على سرعة رد الفعل والتعامل الأمثل مع الكرات العرضية.

كما تم تصعيد الحارس حمزة علاء للمشاركة في المران لتعويض النقص العددي.

وأجرى فايلر تقسيمة بين اللاعبين حرص على إيقافها أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء ومنح التعليمات.

ويستعد الأهلي للقاء مصر المقاصة يوم السبت المقبل في الجولة 28 من الدوري في استاد القاهرة.

الأهلي حسين الشحات في الدوري
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