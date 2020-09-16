مورينيو يعلق على إمكانية ضم بيل

نفى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام توصل فريقه لاتفاق مع ريال مدريد على ضم الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "جاريث بيل لاعب في صفوف ريال مدريد وأنا لا أتحدث عن لاعبين من أندية أخرى".

وأضاف المدرب البرتغالي "ليست وظيفتي الاتصال بوكلاء لاعبين وأنا لا أريد ذلك".

وتابع "لقد حاولت التعاقد مع بيل عندما كنت مدربا لريال مدريد وهو ما لم يكن ممكنًا خلال فترة وجودي هناك".

وأردف "لكن رئيس النادي قام بضمه عقب الموسم الذي تركت فيه ريال مدريد".

ويتفاوض توتنام مع بطل إسبانيا لاستعادة الويلزي بيل (31 عاما) وفقا لما ذكره وكيل أعمال الأخير.

واقترب رحيل بيل عن ريال مدريد بعدما ابتعد عن حسابات المدرب زين الدين زيدان في الآونة الأخيرة.

وقد يعود بيل إلى فريق سبيرز الذي لعب له 6 مواسم.

وانتقل بيل إلى ريال مدريد في 2013 مقابل 101 مليون يورو ليكون آنذاك أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وشارك لاعب ساوثامبتون السابق في 251 مباراة مع ريال مدريد وسجل 105 أهداف وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق الملكي بـ15 لقبا.