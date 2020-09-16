دايلي ميل: تطبيق قد يكون طوق النجاة لعودة كاملة العدد للجماهير في إنجلترا

تلقت الحكومة البريطانية طلبا من شركة تكنولوجيا حول تطبيق يحل لهم أزمة حضور الجماهير للأحداث الرياضية المختلفة وأبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل".

وطورت شركة تطبيقا يمنح حلا آمنا وسلميا لعودة الجماهير للمدرجات "بشكل كامل" بواسطة اختبار كل حاملي التذاكر إذا ما كان لديهم كوفيد 19 أم لا قبل حضور المباراة أو الحدث الرياضي.

التطبيق قوبل بدعم كبير من مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والرجبي وفورمولا وان، لكن لا يمكن استخدامه ولا مراعاته إلا في حالة موافقة الحكومة البريطانية.

وتأتي الخطوات كما أوضحتها الصحيفة البريطانية كالتالي:

الجماهير ستدفع 15 جنيها إسترليني من أجل الخضوع لفحص سريع مدته 10 دقائق قبل المباراة بيوم، سواء في مركز للفحص أو بواسطة المستضيف أو في واحدة من ألف عيادة مسجلة عبر التطبيق.

مسؤول الصحة يقوم بعد ذلك برفع نتائج الفحص عبر الخادم الخاص بتطبيق المستخدم.

يوم المباراة يتم فحص التطبيق بواسطة الأمن خارج الملعب لمعرفة نتائج الفحص، وأي نتيجة سلبية سيسمح لها بدخول الاستاد.

أي نتيجة إيجابية أو أي شخص تم فحصه في نفس اليوم سيتم إعلامه بالبروتوكول المتبع.

وكانت الشركة قد بدأت العمل على ذلك التطبيق فور الإعلان عن الإغلاق الكامل في بريطانيا في شهر مارس الماضي بسبب كوفيد 19، وسرعان ما تواصلوا مع شركاء لإمدادهم بالمال والمعدات اللازمة حسب التقرير.

وكان الدوري الاسكتلندي قد سمح بعودة ما يقرب من 300 مشجع للاستاد في مباراتين.

كما تم استخدام بطولات التشامبيونشيب ودوري الدرجة الأولى والثانية في إنجلترا من أجل اختبار عودة جزئية للجماهير.

وستشهد دوريات رابطة الكرة الإنجليزية السابق ذكرها، حضور عدد لا يزيد عن 1000 مشجع للمباريات هذا الأسبوع بعد موافقة الحكومة البريطانية.

وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن في وقت سابق بداية عودة الجماهير للمدرجات في شهر أكتوبر المقبل.

وقال متحدث باسم رابطة الكرة الإنجليزية لـ"بي بي سي" في وقت سابق: "خلال المفاوضات مع الحكومة حول برنامج اختبار عودة الجماهير، سيكون هناك عدد محدود خلال شهر سبتمبر، بحضور عدد لا يزيد عن 1000 مشجع".

وكانت شبكة "ذا أثليتك" البريطانية قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد سيجتمع مع رابطة الكرة الإنجليزية لمناقشة إمكانية حضور 12 ألف مشجع على شكل تجربة ضد كريستال بالاس في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري.

أندية أرسنال وليفربول وكريستال بالاس أعلنوا كذلك خططهم لعودة الجماهير مرة أخرى، أرسنال سيسمح لعدد بين 9 إلى 15 ألف مشجع في مباراة شيفيليد يونايتد في أكتوبر، ليفربول سيفتح أنفيلد أمام 12 ألف و500 مشجع ضد شيفيلد يونايتد في أكتوبر أيضا، وبالاس من 4-5 آلاف مشجع بداية من شهر أكتوبر المقبل.