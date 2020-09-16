خبر في الجول - بديل مؤقت لطارق يحيى في قطاعات ناشئين الزمالك لحين ترتيب الأوضاع

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين أحمد سمير المدير الفني لقطاع الناشئين، ليقوم بأعمال القطاع ككل، لحين ترتيب الأوضاع في النادي، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com من مصدر في الزمالك، أن مجلس الإدارة يعيد ترتيب الأوراق حاليا بعد تعيين طارق يحيى مدربا للفريق الأول بشكل مؤقت خلفا لباتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي بدفع الشرط الجزائي.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق مساء الثلاثاء، أن طارق يحيى سيعاونه في مهمته الجديدة مع الزمالك مدحت عبد الهادي الذي سيشغل منصب المدرب العام، وأيمن عبد العزيز كمدرب، بجانب بقاء أمير عبد العزيز في الجهاز الفني. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسبق لطارق يحيى قيادة الزمالك فنيا رفقة أيمن عبد العزيز خلال الموسم الجاري بعد رحيل ميتشو وقبل قدوم كارتيرون.