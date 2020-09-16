خبر في الجول - مهاجم منتخب العراق قريب من إنبي

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 12:34

كتب : أحمد شاكر

علاء عباس

يقترب مهاجم منتخب العراق علاء عباس من الانضمام إلى نادي إنبي.

وعلم FilGoal.com أن إنبي أنهى الاتفاق المادي مع المهاجم الدولي وبدأ في إجراءات حصوله على تأشيرة قدومه إلى مصر من الكويت، حيث كان يلعب لنادي الكويت هناك قبل أن ينتهي عقده.

ولعب عباس 19 مباراة مع منتخب العراق سجل فيهم 3 أهداف.

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صاحب الـ 23 عاما تألق رفقة الزوراء العراقي العام الماضي في دوري أبطال آسيا، حيث سجل 6 أهداف في 6 مباريات.

ومن المنتظر قدوم اللاعب إلى مصر في الأيام المقبل ليوقع على عقود الفريق وينضم بشكل رسمي.

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