توريس: تشيلسي يبني فريقا رائعا.. وليفربول أقرب للدوري من سيتي

يعتقد فرناندو توريس مهاجم منتخب إسبانيا السابق أن تشيلسي سينافس على البطولات الإنجليزية هذا الموسم لكن التتويج بها سيكون صعبا في ظل وجود ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال توريس لشبكة توك سبورت "أعتقد أن نادي تشيلسي يقوم ببناء فريق رائع، ليس فقط لهذا الموسم ولكن للمستقبل".

وأضاف "تشيلسي يملك فريقا شابا وسيكون قريبا من التتويجات، لكن لا أعلم ما إذا كان بإمكانه التنافس مع ليفربول ومانشستر سيتي".

وتوقع مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق أن يحافظ زملاء محمد صلاح على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

وتابع "أعتقد أن ليفربول أقوى من مانشستر سيتي وتشيلسي".

وأتم "سعيد للغاية بتتويج فريق ليفربول بالدوري الموسم الماضي لأنه استحق ذلك، أعرف مدى أهمية الفوز لقب الدوري بالنسبة للنادي والمدينة".

فيرناندو توريس المهاجم الإسباني المخضرم أعلن اعتزل كرة القدم نهائيا بشكل رسمي في صيف العام الماضي.

مسيرة توريس كانت عامرة بالإنجازات العظيمة التي لا ينقصها ما يمكن للإسباني البكاء على عدم تحقيقه بعد اعتزاله.

بدأ توريس مسيرته مع أتليتكو مدريد في مراحل الناشئين، ليستمر معهم منذ عام 1995 وحتى 2007 قاضيا معهم 12 عاما، قادهم خلالهم للصعود من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز موسم 2001/2002. ومن هنا بدأ مشروع أتليتكو مدريد الكبير.

ثم انتقل إلى ليفربول عام 2007 ليبدأ صفحة جديدة في مشواره. صفحة استمرت حتى 2011 كان يقدم فيها أحد أفضل النسخ للمهاجمين عبر التاريخ، لكنها في النهاية دون تحقيق ألقاب.

ثم جاءت مرحلة الألقاب في مكان آخر..

انتقل فيرناندو توريس من ليفربول إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2011، ومن هنا بدأ توريس حصد الألقاب.

بين 2011 وحتى 2015 حقق توريس مع تشيلسي ألقاب كأس إنجلترا لموسم 2011/2012 ثم دوري أبطال أوروبا موسم 2011/2012 أيضا، قبل تحقيق الدوري الأوروبي موسم 2012/2013.

في النصف الثاني من موسم 2014/2015 انتقل توريس إلى ميلان على سبيل الإعارة.

العودة للديار

وفي موسم 2015/2016 عاد فيرناندو توريس إلى دياره. وانتقل إلى أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة من تشيلسي، قبل أن ينتقل لهم في الموسم التالي بشكل كامل.

واستمر توريس حيث بدأ حتى عام 2018. فشل حينا حين خسر نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015/2016 أمام ريال مدريد، لكنه نجح أخيرا في إكمال العقد المفقود بتحقيق لقب مع فريقه الأصلي، حين حاز على الدوري الأوروبي موسم 2017/2018 ليكون تتويجا لمسيرته الأوروبية الحافلة.

محطة أخيرة

واختار توريس ترك أوروبا بأكملها، لينتقل إلى ساجان توسو الياباني لمدة موسم، قبل اعتزال كرة القدم أخيرا.

مسيرة دولية حافلة

وإن كانت مسيرة فيرناندو توريس مع الأندية رائعة، فمسيرته الدولية أكثر إبهارا.

توريس هو ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا برصيد 38 هدفا في 110 مباراة دولية.

وخلال 11 عاما ارتدى فيها قميص المنتخب الإسباني، حصد لقب كأس العالم مرة عام 2010، ولقب كأس الأمم الأوروبية مرتين عامي 2008 و2012، بجانب وصافة كأس القارات عام 2013.