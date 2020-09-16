مصيلحي: طلعت يوسف لن يرحل.. وسنتفاوض مع الزمالك لضم رزاق ورفعت

أوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن طلعت يوسف باق في تدريب الفريق، وكذلك أسباب تراجع النتائج في الدوري.

وقال مصليحي: "طموحنا كان استكمال المنافسة على المربع الذهبي، الآن بعد استئناف النشاط نخوض مباراة كل 48 ساعة وقوام الفريق 24 لاعبا ومن الصعب المواصلة في ظل الإيقافات والإصابات".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس "خسرنا مباراة واحدة في آخر 7-8 مباريات تعادلنا مع الأهلي والزمالك وفزنا على الإسماعيلي ونسير بخطى ثابتة".

وتابع "تعادلنا مع الأهلي بطل الدوري ولولا إهدار أحمد رفعت لكنا قد فزنا بهدف دون مقابل، وكنا الأكثر استحواذا".

وأكمل "لدينا جهاز فني قدير مع طلعت يوسف، بعد مباراة الإسماعيلي قيل عنه أفضل من مورينيو، ثم خضنا 3 مباريات في الظهيرة فخسرنا مباراة وتعادلنا في 2".

وواصل "شعرت بالحزن لما قاله يوسف بعد مباراة الأهلي، أفكر في إدارة المنظومة، فكيف نبدأ الموسم الجديد في حين أنه لا يوجد وقت ولابد أن نفكر في صالح النادي".

وأردف "إذا حصلت على الإمكانات الموجودة في الأهلي والزمالك وسيكون الاتحاد ضمن الأفضل في الدوري".

وعن مفاوضات ثنائي الزمالك "سنجتمع قريبا مع مرتضى منصور رئيس الزمالك لضم رزاق سيسيه وأحمد رفعت، ونرغب في وجودهم معنا الموسم المقبل".

وشدد "لدينا مجموعة من الناشئين والشباب سيظهرون بشكل طيب الموسم المقبل ويدعمون الفريق".

وأتم عن إصابة مدافع محمود رزق عقب مباراة الأهلي: "انتهى موسم محمود رزق وسيغيب 6 أسابيع بعدما أجرى عملية جراحية وأحمد فتحي اتصل بي واعتذر ووعد أنه سيزوره في قريبا".

الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 36 نقطة.