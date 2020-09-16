مصيلحي: طلعت يوسف لن يرحل.. وسنتفاوض مع الزمالك لضم رزاق ورفعت

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 01:21

كتب : FilGoal

الاتحاد - الأهلي - قميص مؤمن زكريا

أوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن طلعت يوسف باق في تدريب الفريق، وكذلك أسباب تراجع النتائج في الدوري.

وقال مصليحي: "طموحنا كان استكمال المنافسة على المربع الذهبي، الآن بعد استئناف النشاط نخوض مباراة كل 48 ساعة وقوام الفريق 24 لاعبا ومن الصعب المواصلة في ظل الإيقافات والإصابات".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس "خسرنا مباراة واحدة في آخر 7-8 مباريات تعادلنا مع الأهلي والزمالك وفزنا على الإسماعيلي ونسير بخطى ثابتة".

أخبار متعلقة
مرتضى منصور: مبادئ الأهلي انتهت بمشاركة كهربا أمام الاتحاد شيء يحدث لأول مرة منذ 516 يوما وإنجاز لـ الشناوي في أبرز أرقام الاتحاد والأهلي خبر في الجول – استبعاد نور السيد من معسكر الاتحاد قبل مواجهة الأهلي بسبب شائعة رحيل طلعت يوسف الـ 42 يتأجل.. الشناوي ينقذ الأهلي أمام الاتحاد

وتابع "تعادلنا مع الأهلي بطل الدوري ولولا إهدار أحمد رفعت لكنا قد فزنا بهدف دون مقابل، وكنا الأكثر استحواذا".

وأكمل "لدينا جهاز فني قدير مع طلعت يوسف، بعد مباراة الإسماعيلي قيل عنه أفضل من مورينيو، ثم خضنا 3 مباريات في الظهيرة فخسرنا مباراة وتعادلنا في 2".

وواصل "شعرت بالحزن لما قاله يوسف بعد مباراة الأهلي، أفكر في إدارة المنظومة، فكيف نبدأ الموسم الجديد في حين أنه لا يوجد وقت ولابد أن نفكر في صالح النادي".

وأردف "إذا حصلت على الإمكانات الموجودة في الأهلي والزمالك وسيكون الاتحاد ضمن الأفضل في الدوري".

وعن مفاوضات ثنائي الزمالك "سنجتمع قريبا مع مرتضى منصور رئيس الزمالك لضم رزاق سيسيه وأحمد رفعت، ونرغب في وجودهم معنا الموسم المقبل".

وشدد "لدينا مجموعة من الناشئين والشباب سيظهرون بشكل طيب الموسم المقبل ويدعمون الفريق".

وأتم عن إصابة مدافع محمود رزق عقب مباراة الأهلي: "انتهى موسم محمود رزق وسيغيب 6 أسابيع بعدما أجرى عملية جراحية وأحمد فتحي اتصل بي واعتذر ووعد أنه سيزوره في قريبا".

الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 36 نقطة.

محمد مصيلحي الاتحاد السكندري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
طارق العشري يعلن عودته لقيادة حرس الحدود 8 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى منصور: هناك مؤامرة في رحيل كارتيرون.. على مسؤوليتي فايلر سيرحل قريبا 14 دقيقة | الدوري المصري
حسام الزناتي يعلن موعدي نهاية الدوري وبدء الجديد.. ويتحدث عن أزمة الزمالك والقيد الإفريقي 16 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى منصور يوجه 9 رسائل للاعبي الزمالك بعد رحيل كارتيرون 20 دقيقة | مصر
مصيلحي: طلعت يوسف لن يرحل.. وسنتفاوض مع الزمالك لضم رزاق ورفعت 29 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الزمالك يكشف كواليس حديثه مع كارتيرون قبل رحيله عن الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: وفد من الزمالك يسافر أوروبا في أسرع وقت للتعاقد مع مدرب جديد ساعة | الدوري المصري
كارتيرون: لم أرحل عن الزمالك بسبب الأموال.. منذ فترة وأنا أدرس هذا القرار ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك