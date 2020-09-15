الرجاء المغربي: رحيل كاتيرون شأن داخلي في الزمالك.. هل ظهر بانون بقميص الأهلي؟

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

رد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي على ما يثار عن انتقال بدر بانون مدافع الفريق لـ الأهلي.

كما تحدث عن رحيل عن الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك قبل لقاء الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وهبي عن انتقال بانون للأهلي: "أقول بكل وضوح، هل هناك صورة واضحة للاعب بقميص الأهلي؟ هل هناك شيء رسمي من الأهلي؟".

أخبار متعلقة
رغم نفي الرجاء.. تقرير مغربي: الأهلي حصل على توقيع بدر بانون مصدر في الرجاء لـ في الجول: لم نتلق أي عروض من الأهلي لضم بانون.. اللاعب ليس للبيع منافس الزمالك - الرجاء يستعيد نجمه بعد الشفاء من الإصابة كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهتي الرجاء في إفريقيا

وتابع عبر أون تايم سبورتس 2 "الآن فريق الرجاء يركز على البطولة الإفريقية أو العربية ومحليا وفي نهاية الموسم سيكون لكل مقام مقال".

وعن رحيل كاتيرون عن الزمالك أوضح "عالم كرة القدم يسير بسرعة فائقة، هذا قرار داخلي بشأن الزمالك والفريق كبير ومواجهته ستكون صعبة سواء بوجود الفرنسي أم لا".

وأردف عن تأجيل البطولات الإفريقية: "الاتحاد الإفريقي اعتمد على الديموقراطية والتصويت جاء في صالح 6 أندية لتأجيل المسابقتين".

وأتم عن حميد أحداد "نعمل للوصول لحل في عقد أحداد، وعلاقتنا مع الزمالك لن تتأثر بسبب اللاعب".

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل في المغرب.

على أن تقام مباراة العودة في مصر في الـ 24 من شهر أكتوبر المقبل.

الرجاء المغربي الزمالك بدر بانون
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون: لم أرحل عن الزمالك بسبب الأموال.. منذ فترة وأنا أدرس هذا القرار 10 دقيقة | الدوري المصري
وكيل كارتيرون: التعاون السعودي الأقرب للتعاقد معه.. تجربة جديدة ليس لها علاقة بالماديات 13 دقيقة | السعودية
بعد تجديد أوباميانج.. صلاح خارج قائمة أصحاب أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى منصور يكشف كواليس تقديم عرضين لـ كارتيرون للاستمرار قبل رحيله 32 دقيقة | الدوري المصري
تاكيس جونياس: مفاوضات مع الزمالك؟ ليست رسمية.. أتمنى العودة لمصر 35 دقيقة | الدوري المصري
الرجاء المغربي: رحيل كاتيرون شأن داخلي في الزمالك.. هل ظهر بانون بقميص الأهلي؟ 44 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك لم يتواصل مع جاريدو حتى الآن 45 دقيقة | الدوري المصري
فاروق جعفر: الزمالك من صنع اسم كارتيرون.. هل هناك فريق أفضل في الشرق الأوسط؟ الأمر مادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك