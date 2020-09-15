الرجاء المغربي: رحيل كاتيرون شأن داخلي في الزمالك.. هل ظهر بانون بقميص الأهلي؟

رد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي على ما يثار عن انتقال بدر بانون مدافع الفريق لـ الأهلي.

كما تحدث عن رحيل عن الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك قبل لقاء الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وهبي عن انتقال بانون للأهلي: "أقول بكل وضوح، هل هناك صورة واضحة للاعب بقميص الأهلي؟ هل هناك شيء رسمي من الأهلي؟".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 2 "الآن فريق الرجاء يركز على البطولة الإفريقية أو العربية ومحليا وفي نهاية الموسم سيكون لكل مقام مقال".

وعن رحيل كاتيرون عن الزمالك أوضح "عالم كرة القدم يسير بسرعة فائقة، هذا قرار داخلي بشأن الزمالك والفريق كبير ومواجهته ستكون صعبة سواء بوجود الفرنسي أم لا".

وأردف عن تأجيل البطولات الإفريقية: "الاتحاد الإفريقي اعتمد على الديموقراطية والتصويت جاء في صالح 6 أندية لتأجيل المسابقتين".

وأتم عن حميد أحداد "نعمل للوصول لحل في عقد أحداد، وعلاقتنا مع الزمالك لن تتأثر بسبب اللاعب".

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل في المغرب.

على أن تقام مباراة العودة في مصر في الـ 24 من شهر أكتوبر المقبل.