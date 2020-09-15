وكيله: توتنام بدأ المفاوضات لإعادة جاريث بيل

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

جاريث بيل - توتنام - مانشستر سيتي

بدأ توتنام هوتسبير الإنجليزي المفاوضات مع ريال مدريد الإسباني لإعادة الويلزي جاريث بيل من جديد.

جوناثان بارنت وكيل الويلزي البالغ 31 عاما قال لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لا زال جاريث يحب توتنام".

وتابع "نحن نتحدث (يقصد توتنام وريال مدريد)، وسيكون حيث يريد".

أخبار متعلقة
دايلي ستار: يونايتد مستعد لضم بيل بعد فشل التعاقد مع سانشو موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يستعد لتخفيض قيمة بيل لتسهيل بيعه كواترو: بيل لا يمانع قضاء الموسم في المدرجات طالما سيتقاضى راتبه رئيس ريال مدريد السابق: بيل تلقى عرضا بـ 100 مليون والنادي رفضه الصيف الماضي

بيل رحل عن توتنام إلى الملكي في صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في العالم حينها.

ولا يعد بيل الصفقة الوحيدة التي أثيرت مؤخرا لكتيبة جوزيه مورينيو، إذ يعمل الديوك على ضم الظهير الإسباني سيرخيو ريجيلون. (طالع التفاصيل)

وكانت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزي قد قالت في وقت سابق إن مانشستر يونايتد مهتم بضم الجناح الويلزي. (طالع التفاصيل)

بيل حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين سابقتين بقميص توتنام هوتسبير.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان في نهاية الموسم الماضي، ويرغب ريال مدريد في التخلص منه قبل نهاية سوق الانتقالات.

جاريث بيل ريال مدريد توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - قناة الزمالك تعلن رحيل كارتيرون.. وكواليس جلسة المدرب مع مرتضى 18 دقيقة | الدوري المصري
الوداد يجيب لـ في الجول عن هل يتفاوض مع كارتيرون لتدريب الفريق 26 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول - وكيل تشاتشيتش في مصر للاجتماع مع إدارة بيراميدز ومناقشة مصيره.. والقرار الأقرب 30 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - سيدات الأهلي بطلات الدوري بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الزمالك 46 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: توتنام بدأ المفاوضات لإعادة جاريث بيل 51 دقيقة | ميركاتو
كايزر تشيفز لـ في الجول: لا نتفاوض مع كارتيرون.. ولكن 54 دقيقة | إفريقيا
راك 1: انتقال سواريز لـ يوفنتوس يتعطل بسبب الجنسية ساعة | أوروبا
مصدر بالزمالك لـ في الجول: فوجئنا بحضور كارتيرون ومعه ربع مليون دولار لتسديد الشرط الجزائي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 جاري نيفيل: صلاح سيتخطى ماني بسبب "أنانيته" مثل رونالدو وروني.. رأيت ملامح من ميسي فيه
قد ينال إعجابك