فوضى في البرازيل - اعتراضا على هدف.. الشرطة تتدخل وتطلق رذاذ الفلفل على اللاعبين

شهدت الدرجة الثالثة البرازيلية فوضى ما تطلب تدخل الشرطة ورش رذاذ الفلفل والاعتداء على أحد لاعبي الفريق.

الجولة السادسة من الدرجة الثالثة البرازيلية شهدت تعادلا بين ماناوس وتيريز ضمن مباريات الجولة السادسة من المسابقة.

بعد تسجيل فريق ماناوس هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء، اعترض لاعبو تيريز على الحكم المساعد لوجود خطأ لصالح الفريق قبل الهدف.

الحكم كتب في تقريره أن صخب واعتراضات لاعبي تيريز جعلته يطلب تدخل الشرطة، ما أدى لحدوث صراع فيما بينهما انتهى باعتداء شرطة على أحد اللاعبين بالعصا وقيام آخر باستخدام رذاذ الفلفل على البعض الآخر.

O pau comeu na Arena da Amazônia no jogo entre Treze-PB e Manaus FC. Cenas lamentáveis... pic.twitter.com/spLBSvne0W — Mário Adolfo Filho (@marioadolfo) September 15, 2020

وكان الحكم قد أعطى 10 دقائق وقت بدلا من الضائع وبعد المشادة وتوقف اللعب لما يقارب 15 دقيقة قرر الحكم إنهاء المباراة.

وأضاف الحكم لشبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية: "انتظرت دقائق قليلة لتهدأ الأمور، ثم طلبت حضور قائد كل فريق، لكن قائد فريق تيريز رفض الحضور ليأتي بدلا من اللاعب رقم 8 ليخبرهم أنهم لن يكملوا اللقاء".

وأكمل "اللاعب رد قائلا أن 70% من الفريق يعانون بسبب رذاذ الفلفل ولن يكملوا اللقاء، لذلك قررت إنهاء المباراة مبكرا قبل موعدها".

سيزار دي مورايس الشرطي الذي هاجم لاعبي الفريق قدم تقريرا يثبت فيه حاجته لاستخدام القوة بعد محاولة الحارس الهجوم عليه.

الحكم واصل "بعدما دخلنا غرفة الملابس أظهر لنا الشرطي أن الحارس توجه نحو الشرطي وضربه باللكمات وبالركل".

وأتم الحكم موضحا لماذا احتسب 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع "بسبب التبديلات والتوقفات السلبية والاحتفالات وكذلك علاج أحد اللاعبين".

وشهدت الدوري البرازيلي منذ أيام احتجاجا من لاعبي أتلتيكو مينيرو وسانتوس في الدقيقة الأولى من المباراة بسبب هجوم بعض من الجماهير على لاعبي فريق فيجيرينسي أثناء التدربيات. (طالع التفاصيل)