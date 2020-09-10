دون لعب الكرة أول دقيقة.. احتجاج لاعبو سانتوس ومينيرو بعد هجوم الجماهير على لاعبي نادي درجة ثانية في البرازيل

احتج لاعبو سانتوس وأتليتكو مينيرو في مواجهة أمس التي جمعتهما بالوقوف دون لعب الكرة عقب إطلاق الحكم صافرة انطلاق المباراة، على هجوم جماهير نادي فيجيرينسي على اللاعبين أثناء التدريبات.

وتوقف اللعب لما يقارب الدقيقة، إذ لم يتحرك لاعبو الفريقين.

المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم ضمن الجولة التاسعة من الدوري البرازيلي انتهت بفوز سانتوس على كتيبة خورخي سامباولي بنتيجة 3-1.

Jogadores fazem protesto nos segundos iniciais e ficam parados. #trvila pic.twitter.com/4tbOaj0yQl — Gabriel dos Santos (@_gabriel2santos) September 10, 2020

وهاجم 40 مشجعا لنادي فيجيرينيسي تدريبات الفريق يوم الأحد الماضي وفقا لشبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية وطالبوا اللاعبين بالرحيل عن النادي.

جماهير النادي القابع في الدرجة الثانية البرازيلية اعتدت على اللاعبين وألقوا عليهم الحجارة والألعاب النارية.

Pancadaria generalizada no @FigueirenseFC Parece que torcedores invadiram o treino dos jogadores minutos atrás. Até eu entender que era briga demorou. Logo depois a polícia chegou e a atividade foi interrompida. #Figueirense @nsctvoficial @FloripaMilGrau pic.twitter.com/amJ3uhMGow — Thiago Rodrigues (@t_h_i) September 5, 2020

وتسبب الاعتداء في إصابات طفيفة للاعبين، إذ كان يتواجد 34 لاعبا في أرض الملعب، وجاء تقرير طبيب النادي أن 5 لاعبين تعرضوا لإصابات جسدية، وأحدهم أصيب بجرح في الحاجب.

Outro vídeo, agora com ângulo mais perto, que mostra a invasão ao treino do Figueirense. É possível ver que houve agressões aos jogadores e membros da comissão técnica. Pelo menos cinco atletas tiveram ferimentos. Um deles com corte no supercílio e outro o braço afetado. pic.twitter.com/BJn2gfqMcv — Guto Marchiori (@GutoMarchiori) September 6, 2020

وأصدر النادي بيانا رسميا: "ننكر بشدة الوقائع المؤسفة التي حدثت، النتائج الرياضية أو المشاكل الإدارية مهما كانت طبيعتها لا تبرر أي نوع من المواقف التي تهدد السلامة البدنية للرياضيين".

ولم يحقق الفريق سوى فوزا واحدا من 8 جولات منذ انطلاق الدوري الدرجة الثانية البرازيلية الشهر الماضي.

ويقود الفريق فنيا البرازيلي إيلانو الذي سبق له اللعب لمانشستر سيتي وشاختار دونستك الأوكراني وسانتوس وجريميو وفلامنجو.