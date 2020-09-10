دون لعب الكرة أول دقيقة.. احتجاج لاعبو سانتوس ومينيرو بعد هجوم الجماهير على لاعبي نادي درجة ثانية في البرازيل

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 14:51

كتب : FilGoal

سانتوس - أتليتكو مينيرو - الدوري البرازيلي

احتج لاعبو سانتوس وأتليتكو مينيرو في مواجهة أمس التي جمعتهما بالوقوف دون لعب الكرة عقب إطلاق الحكم صافرة انطلاق المباراة، على هجوم جماهير نادي فيجيرينسي على اللاعبين أثناء التدريبات.

وتوقف اللعب لما يقارب الدقيقة، إذ لم يتحرك لاعبو الفريقين.

المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم ضمن الجولة التاسعة من الدوري البرازيلي انتهت بفوز سانتوس على كتيبة خورخي سامباولي بنتيجة 3-1.

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وهاجم 40 مشجعا لنادي فيجيرينيسي تدريبات الفريق يوم الأحد الماضي وفقا لشبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية وطالبوا اللاعبين بالرحيل عن النادي.

جماهير النادي القابع في الدرجة الثانية البرازيلية اعتدت على اللاعبين وألقوا عليهم الحجارة والألعاب النارية.

وتسبب الاعتداء في إصابات طفيفة للاعبين، إذ كان يتواجد 34 لاعبا في أرض الملعب، وجاء تقرير طبيب النادي أن 5 لاعبين تعرضوا لإصابات جسدية، وأحدهم أصيب بجرح في الحاجب.

وأصدر النادي بيانا رسميا: "ننكر بشدة الوقائع المؤسفة التي حدثت، النتائج الرياضية أو المشاكل الإدارية مهما كانت طبيعتها لا تبرر أي نوع من المواقف التي تهدد السلامة البدنية للرياضيين".

ولم يحقق الفريق سوى فوزا واحدا من 8 جولات منذ انطلاق الدوري الدرجة الثانية البرازيلية الشهر الماضي.

ويقود الفريق فنيا البرازيلي إيلانو الذي سبق له اللعب لمانشستر سيتي وشاختار دونستك الأوكراني وسانتوس وجريميو وفلامنجو.

سانتوس فيجيرينسي الدوري البرازيلي أتليتكو مينيرو خورخي سامباولي
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