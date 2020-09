دون لعب الكرة أول دقيقة.. احتجاج لاعبو سانتوس ومينيرو بعد هجوم الجماهير على لاعبي نادي درجة ثانية في البرازيل

Outro vídeo, agora com ângulo mais perto, que mostra a invasão ao treino do Figueirense. É possível ver que houve agressões aos jogadores e membros da comissão técnica. Pelo menos cinco atletas tiveram ferimentos. Um deles com corte no supercílio e outro o braço afetado. pic.twitter.com/BJn2gfqMcv