رسميا - إيفانوفيتش يعود لـ الدوري الإنجليزي من بوابة وست بروميتش

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون ضم الصربي المخضرم برانيسلاف إيفانوفيتش في صفقة انتقال حر.

ووقّع الصربي على عقد يمتد لموسم واحد، بعدما قضى 3 مواسم ونصف بقميص زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وسيرتدي الصربي البالغ 36 عاما القميص رقم 20 مع الفريق.

وقال إيفانوفيتش لموقع وست بروميتش الرسمي عقب التوقيع: "الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم، أردت تحدي نفسي وأنا جاهز لذلك، سعيد للغاية بالعودة للعب في الدوري الإنجليزي".

وأتم "آمل في النجاح هنا، ولدي الكثير من الطموح وأريد إثبات ذلك، وسأقدم كل ما لدي للفريق".

Welcome to West Bromwich Albion, Branislav Ivanović ✍️🇷🇸 pic.twitter.com/kXDjQpbmdm — West Bromwich Albion (@WBA) September 15, 2020

ويمتلك إيفانوفيتش خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي الذي لعب له بين 2008 و2017، وخاض بقميصه 377 مباراة، وتوج معه بعشر بطولات، من ضمنها الدوري الإنجليزي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

ويجيد إيفانوفيتش اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن بنفس الكفاءة.

ويضم وست بروميتش في خط دفاعه كل من الدولي المصري أحمد حجازي، والنيجيري سيمي أجايي، والإيفواري سيدريك كيبري، والأيرلندي دارا أوشي، والإنجليزيين كايل بارتلي ودارنيل فورلونج.

ويعد الصربي سادس صفقة للنادي في الموسم الحالي، بعد جاردي ديجنانا والبرازيلي ماتيوس بيريرا والمدافع سيدريك كيبري والحارس ديفيد باتون وكالوم روبنسون.