جارديان: لينيكر مستمر لـ5 أعوام مع بي بي سي وخفض راتبه بـ25% وتنبيه بخصوص حسابه على تويتر

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 17:08

كتب : FilGoal

جاري لينيكر

قبل جاري لينيكر بتخفيض نسبة 25% من أجره كمقدم لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" عبر شبكة "بي بي سي" ليستمر بعقد يمتد حتى 5 سنوات قادمة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

التقرير يأتي بعد إعلان شبكة "بي بي سي" عن استمرار لينيكر بين صفوفها، وصحيفة "جارديان" كشفت تفاصيل التعاقد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية إلى أن لينيكر اتفق مع هيئة الإذاعة البريطانية على أن يكون أكثر حرصا في استخدام حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الحديث عن القضايا السياسية.

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وكان لينيكر قد تسبب في جدل كبير بعدما انتقد أداء الحكومة البريطانية فيما يخص عملية إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما عرف إعلاميا بـ بريكسيت.

وصرح تيم دافي المدير العام لبي بي سي والذي تولى المنصب حديثا قائلا: "جاري يعلم مسؤولياته جيدا فيما يخص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي".

ويعد لينكير صاحب أعلى راتب في بي بي سي، إذ حصل خلال العام الماضي على راتب سنوي يقدر بـ1.75 مليون جنيه إسترليني، وبالطبع سينقص هذا الراتب بنسبة 25% بعد ذلك.

لينيكر (59 عاما) أسطورة الكرة الإنجليزية، لعب لليستر سيتي وإيفرتون وبرشلونة وتوتنام وناجويا جرامبوس إيت، وتوج مع الفريق الكتالوني بلقب كأس الملك وكأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس، وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية مع توتنام، كما حصد المركز الرابع في كأس العالم 1990 مع منتخب إنجلترا.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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