بعد تقارير استبعاده.. رسميا - بيبيك حكما لمباراة الحزم والوحدة في الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين إيفان بيبك حكما للساحة لمواجهة الحزم والوحدة في الجولة الأخيرة من الموسم الجاري من الدوري السعودي.

ويعاون بييبك الثنائي غوران باتاكي وميلوفان ريستيش كحكام مساعدين، ومحمد البريدي كحكم رابع وفاسكو سانتوس كحكم فيديو وعادل شراحيلي كمساعد له.

جريدة "المدينة" السعودية قالت في وقت سابق إن "الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم الكرواتي بيبيك في مباراة اتحاد جدة والنصر" كانت سببا في استبعاد الحكم الكرواتي من قيادة مباريات الدوري السعودي. (طالع التقرير كاملا والذي سرد كافة الأخطاء)

وسبق لبيبيك التحكيم في مصر من قبل، حيث قاد مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2007/2008، ومباراة نفس الفريقين في الموسم الحالي، وكذلك مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني من الموسم الماضي.

أسماء حكام مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ⬇️ pic.twitter.com/LofEbZCcQ7 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 9, 2020

الحزم يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة فيما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

وقاد بيبك حتى الآن 18 مباراة في مسيرته بالدوري السعودي منذ موسم 2016-2017، أشهر خلالها 93 بطاقة صفراء وطرد غير مباشر 4 مرات ومنح 7 ركلات جزاء.

الحكم الكرواتي صاحب الـ43 عاما قام بالتحكيم في 5 مباريات خلال الموسم الجاري، آخرها كان الاتحاد والنصر والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ29 وشهدت إشهار 6 بطاقات صفراء وركلة جزاء.