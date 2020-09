حوار في الجول – مدافع ليدز وإنجلترا السابق: صلاح استثنائي وألومه على خسارتنا ضد ليفربول

View this post on Instagram

@dannymills77 مدافع ليدز يونايتد ومانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق في حوار خاص حول افتتاحيةليدز ضد ليفربول وصلاح "الاسثنائي" والنني وتريزيجيه.