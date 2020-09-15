فوربس: صلاح يحتل المركز الخامس بقائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا

احتل محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الخامس في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا، حسب مجلة فوربس الشهيرة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتواجد نجم منتخب مصر في المركز الأول لأعلى لاعبي الدوري الإنجليزي دخلا، حيث بلغت أرباحه في عام 2020 الجاري، 37 مليون دولار، متفوقا على بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الذي يحصد 34 مليون دولار.

وجاء صلاح في المركز الخامس خلف ليونيل ميسي (126 مليون دولار)، كريستيانو رونالدو (117 مليون دولار)، ونيمار (96 مليون دولار)، كيليان مبابي (42 مليون دولار).

كان لاعب بازل السابق في المركز الرابع في التصنيف الأخير، لكن مبابي قفز ليتواجد خلف ميسي ورونالدو ونيمار.

تأخذ فوربس في الاعتبار رواتب اللاعبين ومكافآتهم وأجورهم في الحملات الإعلانية.

يمثل راتب صلاح السنوي البالغ 24 مليون دولار ما يقرب من ثلثي إجمالي أرباحه، فهو يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الحملات الإعلانية التي يقوم بها مع كيانات عملاقة بحجم أديداس وفودافون وبيبسي وآخرين، نحو 13 مليون دولار.

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الدولي المصري بدأ موسم الدوري الإنجليزي بطريقة ولا أروع، إذ سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد بالجولة الافتتاحية.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفا على الأقل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

صلاح عادل في ذلك رقم تيدي شيرينجام في الفترة من 1992/1993 إلى 1995/1996 وهما الوحيدين الذين حققا ذلك في تاريخ الدوري الإنجليزي.

الهاتريك لنجم منتخب مصر هو الثالث له بقميص ليفربول منذ قدومه عام 2017.

سجل من قبل أمام واتفورد، وبورنموث في الدوري الإنجليزي أيضا.

















































ويعد الهاتريك هو الخامس لصلاح بشكل عام. فسجل من قبل هاتريك مع روما أمام بولونيا، وآخر مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014.

ولأن الهاتريك جاء في الجولة الافتتاحية، فوجب التذكير بأن لاعب بازل السابق بات اللاعب التاسع تاريخيا في تسجيل "هاتريك" بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية صلاح أخيرا، جعلته يكسر حاجز الخمسين هدفا مع ليفربول في ملعب أنفيلد. وهو الآن رابع لاعب في تاريخ النادي العريق يصل لهذا الرقم بعد روبي فاولر (85 هدفا)، وستيفين جيرارد (69 هدفا) ،ومايكل أوين (63 هدفا).

وبما أنه الهاتريك الثالث لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، فقد بات صاحب الـ28 عاما ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تاريخيا في تسجيل هاتريك بالدوري الإنجليزي.

فقط ياكوبو المهاجم النيجيري ولاعب إيفرتون، وبورتسموث، وميدلسبره، وبلاكبيرن السابق من سجل هاتريك أربع مرات في الدوري الإنجليزي من اللاعبين الأفارقة.

وأخيرا. خطى لاعب المقاولون العرب السابق خطوة أخرى كبيرة في طريق دخوله نادي المائة مع ليفربول.

وصل صلاح للهدف الـ 97 بقميص ليفربول، وعلى بعد ثلاثة أهداف فقط من دخول نادي المائة بأهدافه في مختلف البطولات.