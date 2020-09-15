صلاح خلف مدافع تشيلسي في قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

رغم تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ليدز يونايتد.. لم يعتلي محمد صلاح قمة ترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عقب الجولة الأولى.

وتواجد ريس جيمس مدافع تشيلسي في قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، بينما حل صلاح في المركز الثاني.

المدافع البالغ من العمر 20 عاما سجل هدفا وصنع مثله في فوز تشيلسي على مضيفه برايتون بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية، بينما قاد صلاح ليفربول لإسقاط ليدز بنتيجة 4-3 بهدف صاروخي وركلتين جزاء.

كيف يتم الاختيار؟

أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 32 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفا على الأقل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

صلاح عادل في ذلك رقم تيدي شيرينجام في الفترة من 1992/1993 إلى 1995/1996 وهما الوحيدين الذين حققا ذلك في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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الهاتريك لنجم منتخب مصر هو الثالث له بقميص ليفربول منذ قدومه عام 2017.

سجل من قبل أمام واتفورد، وبورنموث في الدوري الإنجليزي أيضا.

















































ويعد الهاتريك هو الخامس لصلاح بشكل عام. فسجل من قبل هاتريك مع روما أمام بولونيا، وآخر مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014.

ولأن الهاتريك جاء في الجولة الافتتاحية، فوجب التذكير بأن لاعب بازل السابق بات اللاعب التاسع تاريخيا في تسجيل "هاتريك" بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية صلاح أخيرا، جعلته يكسر حاجز الخمسين هدفا مع ليفربول في ملعب أنفيلد. وهو الآن رابع لاعب في تاريخ النادي العريق يصل لهذا الرقم بعد روبي فاولر (85 هدفا)، وستيفين جيرارد (69 هدفا) ،ومايكل أوين (63 هدفا).

وبما أنه الهاتريك الثالث لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، فقد بات صاحب الـ28 عاما ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تاريخيا في تسجيل هاتريك بالدوري الإنجليزي.

فقط ياكوبو المهاجم النيجيري ولاعب إيفرتون، وبورتسموث، وميدلسبره، وبلاكبيرن السابق من سجل هاتريك أربع مرات في الدوري الإنجليزي من اللاعبين الأفارقة.

وأخيرا. خطى لاعب المقاولون العرب السابق خطوة أخرى كبيرة في طريق دخوله نادي المائة مع ليفربول.

وصل صلاح للهدف الـ 97 بقميص ليفربول، وعلى بعد ثلاثة أهداف فقط من دخول نادي المائة بأهدافه في مختلف البطولات.