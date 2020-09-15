رغم نفي الرجاء.. تقرير مغربي: الأهلي حصل على توقيع بدر بانون

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 15:08

كتب : FilGoal

بدر بانون - الرجاء

قال موقع Le360 سبورت المغربي إن الأهلي تعاقد مع اللاعب بدر بانون مدافع الرجاء لمدة 3 مواسم.

بدر بانون

النادي : المغرب - للمحليين

الأهلي

وكتب أن الأهلي حصل على خدمات اللاعب مقابل مليوني دولار، على أن يتقاضى راتبا سنويا قدره مليون دولار.

وأوضحت أن العقد المبرم بين الأهلي والرجاء يقضي بحصول الأخير على 10% من قيمة بيع أو إعارة اللاعب خلال السنوات الثلاث المقبلة.

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وكان FilGoal.com قد تواصل مع مصدر في الرجاء نفى تقديم الأهلي لعرض للحصول على اللاعب.

ولعب بانون (26 عاما) لنهضة بركان قبل أن يعود للرجاء في 2015.

وشارك بانون في 19 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف.

وارتبط بانون بالانتقال إلى الأهلي في وقت سابق.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي الحالية 6 أجانب هم علي معلول وجونيور أجايي وأليو ديانج وأليو بادجي ووليد أزارو وجيرالدو.

وعلى الأهلي التخلي عن لاعب أجنبي قبل انطلاق الموسم الجديد، وبيع آخر إذا أراد التعاقد مع أجنبي جديد.

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