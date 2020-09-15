تقرير هولندي: ديباي سيوقع على عقد يربطه ببرشلونة حتى 2024

يبدو أن برشلونة اقترب للغاية من إعلان صفقة ضم ممفيس ديباي مهاجم وقائد ليون.

وأفادت جريدة دي تيليجراف أشهر الصحف الهولندية بأن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2024.

وأوضح التقرير أن قيمة الصفقة ستبلغ 25 مليون يورو.

ويرغب برشلونة في الإعلان عن الصفقة رسميا خلال هذا الأسبوع.

قبل أيام اتفق ديباي على البنود الشخصية مع برشلونة، وذلك وفقا لتقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا".

ويتبقى موسم وحيد في عقد ديباي مع ليون.

يذكر أن رونالد كومان المديرالفني الجديد لبرشلونة كان أول من استدعى ديباي للانضمام لصفوف منتخب هولندا حين كان يتولى تدريب المنتخب البرتقالي.

ديباي صاحب الـ26 عاما انضم إلى ليون في يناير 2017 قادما من مانشستر يونايتد بمبلغ 16 مليون يورو، وسجل هاتريك في أولى جولات فريقه ليون ضد ديجون في الدوري الفرنسي لموسم 20\21 الجديد، والتي فاز بها بنتيجة 4-1.