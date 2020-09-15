كشري: سنلعب للفوز أمام الزمالك.. 7 نقاط تحسم بقاء أسوان

يتطلع أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لفريق أسوان لمواصلة النتائج المميزة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وصرح كشري عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "مباراة الزمالك صعبة، فهو فريق كبير، ولكن سنلعب للفوز، لأن الحسبة حاليا تعتمد على النقاط وليس الأداء".

وأضاف "نحتاج فوزين وتعادل لحسم البقاء في الدوري".

ويحتل أسوان في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وأشاد المدير الفني لأسوان بأداء لاعبيه في الفترة الأخيرة، مضيفا "نلعب في ظروف صعبة خاصة أننا الفريق الوحيد الذي يلعب كل المباريات خارج ملعبه".

وأتم كشري تصريحاته "تنتظرنا مواجهات صعبة في الجولات الثلاث القادمة أمام الزمالك ثم الجونة بالغردقة والمصري في برج العرب".

ويستضيف أسوان فريق الزمالك يوم الجمعة في الجولة 28 من الدوري.

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