رابطة الدوري الإنجليزي: 4 حالات كورونا في فرق المسابقة

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 7 و13 سبتمبر، تم اختبار 2131 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 4 حالات إيجابية جديدة".

وأضاف البيان "اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام".

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

وتأتي الإصابات مع انطلاق الموسم الجديد الذي بدأ يوم السبت.

يذكر أن جولة فحوصات فيروس كورونا في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر كشفت عن إصابة 3 لاعبين، ثنائي مانشستر سيتي رياض محرز وإيمريك لابورت، وبقت هوية الشخص الثالث مجهولة.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.