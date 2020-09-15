رسميا - جريليش يمدد تعاقده مع أستون فيلا حتى 2025

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 13:13

كتب : FilGoal

جاك جريليش - أستون فيلا

ليقطع الطريق أمام كل من يرغب في ضمه حاليا.. أعلن نادي أستون فيلا تمديد تعاقد نجمه جاك جريليش حتى صيف 2025.

وأعلن النادي يوم الثلاثاء نجاحه في تجديد عقد قائد الفريق لخمس سنوات.

وقال جريليش في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد بالبقاء مع أستون فيلا".

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وأضاف "ملاك النادي أوضحوا لي مدى طموحهم وكيف يريدون بناء أستون فيلا".

خلال الأشهر القليلة الماضية اهتمت العديد من الفرق بضم قائد أستون فيلا، وأبرزها كان مانشستر يونايتد.

جريليش شارك مع أستون فيلا خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 8 آخرين، ونجح في قيادة الفريق للبقاء بالدوري الإنجليزي في الأنفاس الأخيرة.

اللاعب الدولي الإنجليزي تم تصعيده للفريق الأول في فيلا صيف 2013 فهو يلعب في صفوف النادي منذ بداية مشواره مع الكرة في عمر الـ8 سنوات.

ويبدو أن اللاعب يعيش أياما سعيدة، فقد ارتدى جريليش قميص منتخب إنجلترا للمرة الأولى في مسيرته هذا الشهر.

قبل ذلك، لم يسبق قط لجريليش تمثيل المنتخب الإنجليزي، منذ أن قرر تفضيل منتخب الأسود الثلاثة على منتخب أيرلندا الأول والذي مثله في منتخبات الشباب حتى عام 2014.

ولعب جريليش مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما وشارك في 7 مواجهات سجل خلالها هدفين في 2016، كما تواجد مع منتخب إنجلترا في يورو 2017 لمنتخبات تحت 21 عاما لكنه لم يشارك في أي مباراة وتواجد على مقاعد البدلاء.

جاك جريليش أستون فيلا
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