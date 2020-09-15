ميرور: غضب في غرفة ملابس توتنام بعد تصريحات مورينيو "غير العادلة"

يواجه جوزيه مورينيو مدرب توتنام غضبا كبيرا في غرفة ملابس الفريق من اللاعبين، بعد وصف لاعبيه بـ"الكسالى" عقب الخسارة من إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن عدد من لاعبي توتنام تضايقوا بسبب ملاحظات مورينيو العلنية، ويرونها كطريقة لكي يبعد المدرب البرتغالي اللوم عن نفسه.

ويعتقد اللاعبون وفقا للتقرير أن الانتقادات ليست عادلة خاصة وأن مورينيو نفسه قال إن عددا من اللاعبين لم يكونوا قادرين على التدرب بشكل كامل بسبب سوء الاستعداد للموسم الجديد أو خضوعهم للعزل بسبب كوفيد 19.

توتنام كان قد خسر بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كتيبة كارلو أنشيلوتي، إيفرتون.

وعلق مورينيو عقب المباراة على مستوى فريقه قائلا: "كنت سأقول إن الضغط الذي لعبنا به كان بدافع الكسل، حينما يكون لديك ضغطا كسولا، فأنت لا تضغط وتدع المنافسين يبنون الهجمات من الخلف، ثم يكون لديهم لاعبين بجودة رائعة، والأمر ليس إيفرتون فقط، تقريبا الجميع لديه هذه النوعية".

وواصل "حينما تترك خصمك يلعب من الخلف فهم سينقلون الكرة بكل أريحية".

وتابع "ضغط بكسل. ضغط بكسل في المقدمة وهذا ما أقوله، وذلك خلق موقفا غير متوازن لبقية الفريق".

وكسر أنشيلوتي هيمنة توتنام على إيفرتون والتي استمرت 4305 يوما، فلم ينجح إيفرتون منذ عام 2008 في الانتصار على توتنام على ملعب الأخير.

وكانت آخر مرة نجح إيفرتون في الانتصار على توتنام على ملعب الأخير كانت في الـ 30 من نوفمبر من عام 2008 ووقتها جاءت بنفس النتيجة 1-0، بعدها فشلت كل محاولات إيفرتون في تحقيق الانتصار على ملعب توتنام.

وبشكل عام، حقق إيفرتون انتصاره الأول على توتنام منذ 2012.

وخسر مورينيو لأول مرة في مسيرته التدريبية، مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد.

قبل السقوط أمام أنشيلوتي، انتصر مورينيو 11 مرة وتعادل 7 مرات ولم يخسر أبدا في مباراته الافتتاحية في الدوري خلال مسيرته التدريبية، ولكن أمام أنشيلوتي اختلف الأمر تماما.

ويستعد توتنام لمواجهة لوكوموتيف بلوفديف في إقصائيات التأهل للدوري الأوروبي يوم الخميس، قبل أن يواجه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.