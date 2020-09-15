متعب: صالح جمعة متناقض.. وكهربا لديه الكثير لو أراد ذلك

تحدث عماد متعب نجم الأهلي ومصر السابق بحزن عن ابتعاد صالح جمعة عن المشاركة مع الأول، مشيرا إلى تفائله بتحسن مستوى محمود عبد المنعم "كهربا" مع القلعة الحمراء.

وقال متعب عبر قناة أون تايم سبورتس:"ليس لدي ما أقوله لصالح، فهو لا يريد. سيستطيع فعل أي شيء بعد الاعتزال، إلا العودة للعب كرة القدم. لو الأمر بيدي سأحبسه في المنزل ولا يخرج إلى للتدريب فقط".

وأضاف "في آخر فترة لي بالأهلي، تعمدت أن يكون صالح معي في نفس الغرفة، لأحاول قدر المستطاع نصيحته. صالح متناقض، شخص طيب جدا و(غلبان)، لكن عقله مشغول بأمور أخرى".

وعن كهربا الذي ينتظر منه جمهور الأهلي أداء أفضل في الميدان، قال متعب:"إمكاناتك كبيرة يا كهربا، تستطيع إضافة الكثير للأهلي، تستطيع أن تكون مؤثرا، لو أردت".

وأتم "أعتقد أنه يحاول الآن الظهور بشكل أفضل، أسمع أنه يتدرب بشكل جيد، لكن ينقصه الجزء البدني لأنه بعيد عن المباريات منذ فترة. بإذن الله يكون جاهزا قبل مواجهة الوداد".

ولم يشارك صالح جمعة مع الأهلي في الموسم الحالي إلا لست دقائق فقط كانت أمام المصري في 29 أغسطس الماضي.

بينما شارك كهربا في 11 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ولعب كهربا كبديل في آخر مباراتين للأهلي في الدوري، ضد الإسماعيلي والاتحاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت في الدوري المصري الممتاز.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيلعب ضد مضيفه الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف مباراة الإياب.

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