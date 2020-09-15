مواعيد مباريات الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. الإسماعيلي يواجه المقاولون و3 محترفين يلعبون في كأس الرابطة

يستعد نادي مصر للمقاصة لمواجهة نادي مصر في السادسة مساء على قناة "أون سبورت 2" يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وضمن منافسات نفس الجولة يستضيف نادي الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب على قناة "أون سبورت 1" في الثامنة والنصف مساء.

ويواجه مونبلييه نظيره ليون في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 6".

أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي الدولي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" يواجه بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية على قناة "بي إن سبورتس 2".

فيما يواجه ميدلسبره الذي يلعب له الدولي المصري سام مرسي نظيره بارنسلي في السابعة مساء.

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