مواعيد مباريات الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. الإسماعيلي يواجه المقاولون و3 محترفين يلعبون في كأس الرابطة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 10:34

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يستعد نادي مصر للمقاصة لمواجهة نادي مصر في السادسة مساء على قناة "أون سبورت 2" يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وضمن منافسات نفس الجولة يستضيف نادي الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب على قناة "أون سبورت 1" في الثامنة والنصف مساء.

ويواجه مونبلييه نظيره ليون في التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 6".

أخبار متعلقة
ريكاردو يركز على تصحيح أخطاء الإسماعيلي.. وسلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة المقاولون حمص لـ في الجول: اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي مع الإسماعيلي استمرار غياب رباعي الإسماعيلي أمام المقاولون العرب

أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي الدولي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" يواجه بيرتن ألبيون ضمن منافسات الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية على قناة "بي إن سبورتس 2".

فيما يواجه ميدلسبره الذي يلعب له الدولي المصري سام مرسي نظيره بارنسلي في السابعة مساء.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الثلاثاء من هنا.

في الدوري كأس الرابطة
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الوداد يستعيد كل المصابين بفيروس كورونا باستثناء 3 10 دقيقة | إفريقيا
فيرنر: لم ألعب قط أمام مدافعين مثل هؤلاء.. وجاهز لمواجهة ليفربول 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع هامبورج يعتذر بعد اعتدائه على مشجع لفريقه السابق 22 دقيقة | أوروبا
سكاي: بايرن مهتم بهودسون-أودوي 48 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. الإسماعيلي يواجه المقاولون و3 محترفين يلعبون في كأس الرابطة 50 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: أتمنى نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك.. ونتحفظ على موعد لقاء الحدود 9 ساعة | إفريقيا
مرتضى منصور: مبادئ الأهلي انتهت بمشاركة كهربا أمام الاتحاد 10 ساعة | الدوري المصري
بيراميدز: من الطبيعي أن يكون رمضان ضمن فئة الـ 10%.. الاستفادة منه فنية واقتصادية 10 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك