تقرير: يونايتد يخشى دخول أندية أخرى سباق سانشو إن لم يضم اللاعب الآن

يخشى نادي مانشستر يونايتد من تزايد المنافسة على ضم جايدون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل، إن لم ينجح الفريق في الحصول على خدماته خلال السوق الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "إي إس بي إن".

وقال التقرير إن يونايتد يخشى دخول أندية ريال مدريد وبرشلونة وليفربول في سباق ضم اللاعب ما قد يضاعف سعره ويضعف فرصه كذلك في ضمه أو يكلفه الكثير من المال.

ويظل سانشو هو الخيار الأول لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية التي تنتهي في شهر أكتوبر المقبل.

وكانت عدة تقارير من مصادر إنجليزية مختلفة قالت إن يونايتد حقق تقدما كبيرا في المفاوضات مع سانشو (20 عاما) وممثليه واتفق على البنود الشخصية، لكن ما يعطل إتمام الصفقة هو ما يطلبه دورتموند، إذ يرغب النادي الألماني في الحصول على مبلغ 108 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات اللاعب.

الإنجليزي صاحب الـ 20 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية واتفورد، قبل أن ينتقل للفريق ب لـ مانشستر سيتي.

مع سيتي، لم يُسجل سانشو أي حضور مع الفريق الأول ولكنه شارك في 22 مباراة مع فريق تحت 18 عاما ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 6، كما شارك في 7 مباريات مع فريق تحت 23 عاما وسجل 3 أهداف وصنع مرتين.

وقرر سانشو الرحيل من مانشستر سيتي إلى بوروسيا دورتموند في 2017.

الموسم الماضي، سجل سانشو 20 هدفا وصنع مثلهم خلال مشاركته في 44 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند.

وظهر سانشو 99 مرة بقميص الفريق الأول لـ دورتموند منذ 2017 وحتى 2020 ونجح في تسجيل 34 هدفا وصناعة 43.

سانشو كان عضوا فعالا مع منتخب إنجلترا تحت 17 عاما الذي تُوج بلقب كأس العالم.

وعلى مستوى المنتخب الأول، كتب سانشو ظهوره الأول في مجموعات دوري الأمم الأوروبية عام 2018.

ولعب سانشو 11 مباراة بقميص إنجلترا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 4.