منافس الأهلي - تقرير: الوداد يستعيد كل المصابين بكورونا باستثناء 3

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

استعاد نادي الوداد المغربي منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا معظم لاعبيه المصابين بفيروس كورونا.

في بداية سبتمبر ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الوداد المغربي إلى 14 حالة.

وأفاد موقع le360 سبور المغربي أن الأرجنتيني مجيل أنخيل جاموندي استعاد كل من إبراهيم النقاش وعبد اللطيف نصير بعد تعافيهما من فيروس كورونا.

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بينما يواصل كل من محمد رحيم، وأيوب المودن ويحيى عطية الله، تلقيهم العلاجات الضرورية بالحجر الصحي، من أجل استعادة عافيتهم بعد إصابتهم بالفيروس.

فيما استعاد الوداد حارسه رضا التكناوتي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الجيش الملكي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الإثنين موعد مواجهتي الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامتهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كاف أن لقاء الذهاب سيقام في المغرب في الـ17 من شهر أكتوبر المقبل.

فيما سيتقام مباراة الإياب في مصر في الـ23 من الشهر ذاته.

على أن يقام النهائي في السادس من شهر نوفمبر المقبل ولم يتحدد مكانه بعد.

وكان كاف أعلن في وقت سابق أنه حال بلوغ فريق من مصر وآخر من المغرب للنهائي فسيلجأ للقرعة لتحديد مكان إقامة المباراة في أي من البلدين

الوداد الأهلي
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