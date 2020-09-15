مدافع هامبورج يعتذر بعد اعتدائه على مشجع لفريقه السابق

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

ليستنر

اعتذر توني ليستنر مدافع هامبورج عبر انستجرام عن اعتدائه على مشجع بعد مباراته ضد فريقه السابق دينامو دريسدين يوم الإثنين في كأس ألمانيا.

وفور انتهاء المباراة بخسارة هامبورج بنتيجة 4-1 صعد ليستنر أحد مدرجات الملعب وطرح مشجعا أرضا، مشيرا إلى أنه فعل ذلك بعد توجيه بعد الجماهير عبارات عدائية له.

وقال ليستنر في إنستجرام:"بعد المباراة التي أقيمت في مسقط رأسي، وجه لي بعض الأشخاص عبارات قاسية مستفزة. كنت أستطيع تجاهل الأمر، لكنها كانت قاسية جدا، ضد عائلتي، زوجتي، وابنتي. لهذا فقدت أعصابي، وأيضا لأن المباراة كانت عاطفية جدا بالنسبة لي. لكن بغض النظر، كان مفترضا ألا يحدث ذلك لي. أنا أب أريد أن أكون قدوة. أعتذر بشدة وأعد أنني مهما تلقيت من إهانات لن يحدث ذلك مجددا".

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ومن جانبه، أدان فريق دينامو دريسدين، الذي لعب له ليستنر من 2010 إلى 2014، ما قاله جمهور للاعب، قائلا في بيان رسمي:"الإهانات المخزية التي وجهت لليستنر بعد مباراة ضد فريق بلدته. نبحث عن هذا الشخص ولن نترك هذه الواقعة تمر. نود شكر 99.9% ممن حضروا المباراة اليوم من أجل تشجعيهم".

وتأهل دينامو دريسدين لدور الـ32 من البطولة منتظرا قرعة يوم 20 سبتمبر تحدد منافسه المقبل.

ويحمل بايرن ميونيخ، بطل أوروبا، لقب البطولة وهو أكثر من توج بها برصيد 20 تتويجا.

ولم يفز دينامو دريسدين باللقب أبدا، بينما حمله هامبورج 3 مرات آخرها في 1987.

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