سكاي: بايرن مهتم بهودسون-أودوي

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 10:37

كتب : FilGoal

كالوم هودسون أودوي - تشيلسي

قالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن بايرن ميونيخ لا يزال مهتما بالتعاقد مع كالوم هودسون-أودوي لاعب تشيلسي.

وأشارت الشبكة إلى أن أندية كثيرة ترغب في استعارة الجناح البالغ عمره 19 عاما.

ومن هذه الأندية بايرن ويوفنتوس ولايبزيج.

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ويرغب بطل أوروبا في دعم صفوفه بجناح خاصة بعد عودة لاعبه إيفان بيريسيتش إلى إنتر ميلان إثر انتهاء إعارته.

وشارك أودوي في 62 مباراة مع تشيلسي وسجل 8 أهداف وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وكان حاضرا لعشر دقائق يوم الإثنين أمام برايتون حين فاز تشيلسي بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أنطونيو كونتي الإيطالي، مدرب إنتر حاليا، أول من منح أودوي فرصة مع الفريق الأول، وذلك في موسم 2017-2018.

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