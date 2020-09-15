سكاي: بايرن مهتم بهودسون-أودوي

قالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن بايرن ميونيخ لا يزال مهتما بالتعاقد مع كالوم هودسون-أودوي لاعب تشيلسي.

وأشارت الشبكة إلى أن أندية كثيرة ترغب في استعارة الجناح البالغ عمره 19 عاما.

ومن هذه الأندية بايرن ويوفنتوس ولايبزيج.

ويرغب بطل أوروبا في دعم صفوفه بجناح خاصة بعد عودة لاعبه إيفان بيريسيتش إلى إنتر ميلان إثر انتهاء إعارته.

وشارك أودوي في 62 مباراة مع تشيلسي وسجل 8 أهداف وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وكان حاضرا لعشر دقائق يوم الإثنين أمام برايتون حين فاز تشيلسي بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أنطونيو كونتي الإيطالي، مدرب إنتر حاليا، أول من منح أودوي فرصة مع الفريق الأول، وذلك في موسم 2017-2018.

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